iOS 18 e iPadOS 18: ufficiali con IA e tanta personalizzazione

iOS 18 e iPadOS 18 arrivano con intelligenza artificiale Apple Intelligence, personalizzazione e tante nuove funzioni per iPhone e iPad

Apple svela iOS 18 e iPadOS 18, i nuovi sistemi operativi per iPhone e iPad ricchi di novità basate sull’intelligenza artificiale, personalizzazione e nuove funzioni per Messaggi, Foto e molto altro.

iOS 18: intelligenza artificiale al centro

Apple Intelligence sfrutta la potenza di Apple Silicon per offrire esperienze personalizzate e contestuali. Dalle informazioni utili su foto e testi alle nuove funzioni di automazione, l’intelligenza artificiale è integrata in tutto il sistema.

Personalizzazione a 360 gradi

La schermata Home ora è ancora più personalizzabile, con la possibilità di aggiungere widget e app in qualsiasi punto e la modalità scura con icone che cambiano colore automaticamente. Control Center è stato riprogettato con la nuova “Controls Gallery”, icone personalizzabili e la possibilità di aggiungere controlli da app di terze parti.

iOS 18: messaggi più ricchi

Arrivano finalmente gli RCS, reazioni con emoji e sticker, invio programmato, testo formattato e la nuovissima funzione di invio di messaggi via satellite con crittografia end-to-end (su iPhone 14+).

Foto al top

L’app Foto è stata completamente rinnovata con una navigazione più semplice, ricerca facilitata e nuove funzioni di intelligenza artificiale che suddividono le foto in base a tema e creano album automatici.

Nuove mappe topografiche, Wallet con Tap to Cash, Diario con nuove opzioni di ricerca, Game Mode su iPhone, app Note con Math Notes per risolvere equazioni, Calendario con eventi da Promemoria e Salute con cartella clinica riprogettata.

iPadOS 18

Il nuovo sistema operativo pensato per i tablet vede l’arrivo di una barra flottante per un multitasking più efficiente, Calcolatrice con supporto ad Apple Pencil, nuove funzioni per Note e Foto e l’attesissima app Calcolatrice.

Disponibilità

iOS 18 e iPadOS 18 Beta sono disponibili da oggi per sviluppatori. La beta pubblica arriverà a luglio, le versioni stabili in autunno con iPhone 16. I modelli compatibili con iOS 18 sono gli iPhone Xs e successivi. Apple Intelligence: iPhone 15 Pro e Pro Max in lingua inglese (beta da autunno).

Che ne pensate delle novità Apple? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!