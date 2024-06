Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, il remake uscirà nel 2026

Potremo usare le Sabbie del Tempo per tornare nel passato di Prince of Persia nel 2026: una data, una promessa, un attesissimo remake

Certo, con The Lost Crown e il roguelike dedicato al principino persiano, i fan di Prince of Persia hanno di che festeggiare il trentacinquesimo anniversario del franchise, ma chi sta aspettando una data di uscita per il remake sarà felice di sapere che Le Sabbie del Tempo farà (o “faranno”) ritorno nel 2026. Nel recente Ubisoft Forward, un breve teaser trailer ha fatto capolino, e al di là di un approccio “show, don’t tell” per lasciar intendere ambientazione e gimmick di gameplay il video di trenta secondi si è limitato a mostrare il logo. Che la finestra di uscita venga rispettata, poi, è un altro paio di maniche. In tal senso, ci riserviamo il diritto di fantasticare, immaginando Ubisoft intenta a usare la sabbia temporale.

L’iter di sviluppo di Prince of Persia: le Sabbie del Tempo, se il remake uscisse effettivamente nel 2026, sarebbe di sei anni a partire dall’annuncio nel 2020. Al timone del progetto Ubisoft ha posto le sue branche di Mumbai e Pune, per poi annunciare due anni fa il passaggio del testimone alla divisione di Montreal. La risposta alle iniziali critiche per la percepita mancanza di ambizione nella seconda stesura hanno portato lo studio di Toronto ha dare manforte ai colleghi. Al di fuori dei crismi dell’ufficialità, abbiamo anche un report secondo il quale il progetto è stato riavviato per includere nuove meccaniche di gameplay. Vi invitiamo, nel caso di quest’ultima indiscrezione, alla cautela.

