Bearman entrerà in Haas? Devono solo renderlo ufficiale

La scuderia americana Haas sta considerando l’idea di prendere Bearman nella propria squadra e firmare con lui un contratto probabilmente biennale

Ciò che ha fatto il giovanissimo pilota britannico Oliver Bearman è stato qualcosa di incredibile. Si è fatto notare quando Carlos Sainz ha dovuto rinunciare al GP di Bahrain per il suo problema di appendicite. Già allora il giovane Bearman ha fatto qualcosa di memorabile: è partito in 11° posizione e ha terminato la gara arrivando al 7° posto. Già solo questo l’ha reso molto apprezzato dalle scuderie che stanno cercando di portarlo in squadra. Una di queste scuderie che potrebbe firmare un contratto con Bearman è proprio la Haas. La scuderia americana sta infatti considerando l’idea di riempire il posto lasciato vuoto da Nico Hulkenberg proprio con Oliver Bearman.

Il contratto di Haas per Bearman

In realtà la firma di Bearman per il contratto con la squadra americana sarebbe già arrivato, quello che manca è il renderlo ufficiale. Questo l’ha dichiarato il Daily Mail nel fine settimana. Ha infatti dichiarato che il giovane diciannovenne ha firmato il contratto in segreto, questo lo renderà il quarto pilota britannico sulla griglia di partenza. La testata giornalistica inglese ha anche svelato i dettagli del contratto: si tratta di un ingaggio tra le 250 mila e le 300 mila sterline, che equivale ai 295 mila e i 354 mila euro e di una durata annuale con opzione per un secondo anno.

Secondo il giornalista Jonathan McEvoy, lo stipendio di Bearman potrebbe anche raddoppiare se riesce a tenere il suo posto in squadra. Ovviamente il giovane non resterà sotto controllo della Ferrari, facendo parte della FDA. Quello che sappiamo di per certo è che Bearman è un giovane con un grande talento, quindi il suo ingresso nella Haas lo porterà sicuramente ad avere ancora più successo e diventare un pilota di Formula 1 molto riconosciuto e amato.

Voi che ne pensate? Bearman se la giocherà bene con Haas? Ditecelo con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!