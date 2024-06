Samsung lancia i nuovi monitor Odyssey OLED, Smart Monitor e ViewFinity

Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!)

La serie ViewFinity, ideale per creativi e professionisti, è realizzata con plastica riciclata e include monitor come il ViewFinity S8, con schermi da 27” e 32” 4K UHD, e il ViewFinity S6, con opzioni da 24”, 27” e 32” QHD. Tutti i monitor supportano HDR10 e sono dotati di funzioni Intelligent Eye Care certificate TÜV-Rheinland.

La gamma Smart Monitor di Samsung offre un’esperienza multi-dispositivo con i modelli M8, M7 e M5. Lo Smart Monitor M8 da 32” 4K UHD è potenziato dal processore NQM AI per migliorare la risoluzione dei contenuti e l’audio con l’Active Voice Amplifier Pro. L’M8 include anche una SlimFit Camera per videochiamate e il Workout Tracker per monitorare l’attività fisica con Galaxy Watch.

“I nostri nuovi monitor offrono numerose opzioni per utenti di tutto il mondo, garantendo esperienze d’uso ottimizzate per ogni utilizzo”, ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics. “Dai monitor Odyssey OLED, alle esperienze multi-dispositivo di Smart Monitor e ViewFinity, Samsung continua a ridefinire il mercato con tecnologie all’avanguardia.”

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.