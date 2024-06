Metal Gear Solid Delta: possibile leak della data di uscita?

La data di uscita di Metal Gear Solid Delta potrebbe essere molto meno lontana di quanto avremmo pensato: ecco i dettagli dall’ultimo leak

Recentemente, è emersa una data di uscita provvisoria per Metal Gear Solid Delta, differente da quanto andremo ad analizzare nel leak odierno. Il precedente rumor ha infatti visto l’atteso remake fare capolino negli inventari dei rivenditori, sebbene le date interessate alludevano al 31 dicembre 2025. Nulla di effettivamente impossibile, ma San Silvestro come day one rimane comunque altamente improbabile per qualsiasi gioco (figurarsi una creatura di Hideo Kojima). Appurato che di presumibile placeholder si tratta, la sola certezza è che il gioco non uscirà entro l’anno. O almeno, lo era. A gettare ogni preconcetto alle ortiche provvede invece l’indiscrezione odierna, fornendo cifre particolarmente precise.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Launches November 17, as Per GameStop https://t.co/ByvZAvmZ8X pic.twitter.com/1loAG1MGYs — GamingBolt (@GamingBoltTweet) June 10, 2024

Il leak di GameStop ferma (e firma) a novembre la data di uscita di Metal Gear Solid Delta

Come avrete già letto dal tweet, il subreddit dedicato ai leak videoludici ha stanato un link alla pagina GameSpot di Metal Gear Solid Delta, comprensiva di data di uscita. 17 novembre 2024, dunque. Non trattandosi di leaker affermati, a cosa dobbiamo la pubblicazione dell’articolo? Il titolo originale, in realtà, è uscito lo stesso giorno di vent’anni fa su PlayStation 2. Non ci stupirebbe un ventennale tanto “esatto”, considerando che non sarebbe il primo né il secondo caso quest’anno. A discapito dei rumor che suggeriscono un possibile posticipo, l’opposto sembrerebbe altrettanto plausibile. Del resto, pure Silent Hill 2 sembrava ormai una chimera, eppure eccoci qui.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi Konami si giocherà il tutto per tutto con uno sprint finale? O forse è meglio che il gioco resti in forno ancora per un po'?