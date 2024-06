Assassin’s Creed Shadows: trailer della Collector’s Edition

Una cornucopia per collezionisti: ecco il trailer della Collector’s Edition di Assassin’s Creed Shadows, tra mappe, artbook e statue

Oltre al non poco gameplay mostrato per Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft ha mostrato in un apposito trailer i contenuti della Collector’s Edition. Il prezzo sorvola le due centinaia di euro, ma i preordini sono ora aperti per tutte le piattaforme. Nel pacchetto sono inclusi il gioco di base (ovviamente) in edizione Ultimate, comprensivo pertanto di tre giorni di early access, di season pass, di Ultimate Pack (pacchetti cosmetici per personalizzare il covo e punti abilità) e una quest aggiuntiva, “Thrown to the Dogs” (“in pasto ai cani”, ndt). Il tutto è disponibile con tanto di confezione steelbook, ma non si limita certo a questo. Potete trovare il resto nel video, o proseguendo nella lettura.

Operare nell’ombra, per assassinare alla luce della mensola: Assassin’s Creed Shadows espone sullo scaffale i contenuti della Collector’s Edition

Come dicevamo, la Collector’s Edition di Assassin’s Creed Shadows comprende diversi gadget. Trattasi di un artbook da 84 pagine, due litografie Sumi-e, una pergamena da muro comprensiva del credo degli Assassini, una mappa del mondo, una replica dello tsuba per la katana di Naoe e un piccolo diorama da 40 centimetri su cui figurano entrambi i deuteragonisti (sia lei che Yasuke). In quanto al gioco in sé, potete aspettarvelo il 15 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Non siamo in grado di dirvi se il pacco vi arrivi a casa prima, ma molto probabilmente con la promessa di accesso anticipato troviamo improbabile che il postino o il corriere suoni alla vostra porta solo al day one. O almeno, così si spera.

