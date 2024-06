Nuova generazione di auricolari Jabra: Elite 8 Active Gen 2 e Elite 10 Gen 2

Jabra, leader nelle soluzioni audio true wireless personali e professionali, annuncia oggi gli auricolari Elite 8 Active Gen 2 e Elite 10 Gen 2

Questi nuovi modelli, basati sullo stesso design, rappresentano un miglioramento dell’esperienza audio grazie a nuove funzionalità. I punti salienti includono una custodia smart LE Audio, una novità per il settore, un suono potenziato da Dolby Audio e un aggiornamento della tecnologia Natural HearThrough per una maggiore consapevolezza ambientale. Anche la tecnologia ANC è stata migliorata per una cancellazione più efficace dei rumori a media e bassa frequenza.

Eleva l’esperienza audio con funzionalità avanzate e tecnologie innovative

Con la nuova generazione Elite, Jabra ha introdotto significative novità con la custodia smart LE Audio. Dotata di doppia compatibilità USB-C e jack da 3,5 mm, consente uno streaming universale e connettività con un semplice pulsante. Un chip integrato permette connessioni rapide e audio Hi-Fi grazie al codec LC3, con una latenza inferiore rispetto agli standard Bluetooth.

Il cavo “due in uno” trasforma la custodia in un adattatore versatile, ideale per l’uso in aereo, sul tapis roulant o a casa, per uno streaming audio potente direttamente dagli auricolari.

Gli auricolari offrono una nuova dimensione audio con Dolby Atmos e vantaggi su una gamma più ampia di contenuti, inclusi i podcast. Nei test, il 95% degli intervistati ha preferito la nuova sintonizzazione audio. Per le chiamate, la tecnologia a 6 microfoni e gli algoritmi AI migliorati garantiscono una riduzione automatica del rumore per chiamate chiare in ogni situazione.

La tecnologia ANC di Jabra è stata potenziata per bloccare fino al doppio del rumore rispetto alle versioni precedenti, migliorando la cancellazione del rumore in vari scenari, come aeroporti e palestre. Grazie alla tecnologia Natural HearThrough ottimizzata, gli auricolari offrono una maggiore consapevolezza dell’ambiente, riducendo efficacemente il rumore del vento e rendendo i suoni ambientali più chiari e naturali.

Ehtisham Rabbani, Chief Executive della divisione Gaming & Consumer di Jabra, ha dichiarato: “Abbiamo potenziato le caratteristiche che sappiamo essere più importanti – una migliore cancellazione del rumore e una maggiore consapevolezza del contesto – e per la prima volta abbiamo introdotto la funzionalità di streaming LE Audio nella custodia di ricarica, rendendo possibile una connessione efficace a qualsiasi dispositivo, ovunque l’utente voglia fruirne.”

Prezzi e Disponibilità:

Elite 8 Active Gen 2: €229, disponibili da metà giugno 2024 in Navy, Black, Coral e Olive.

€229, disponibili da metà giugno 2024 in Navy, Black, Coral e Olive. Elite 10 Gen 2: €279, disponibili da metà giugno 2024 in Titanium Black, Gloss Black, Cocoa, Denim e Soft White.

Caratteristiche principali degli Elite 8 Active Gen 2:

Custodia smart LE Audio per streaming da attrezzature da palestra e altro.

Audio spaziale migliorato con Dolby Audio.

Cancellazione adattiva ibrida del rumore migliorata.

Tecnologia Natural HearThrough aggiornata.

Prestazioni di chiamata migliorate con 6 microfoni.

Resistenza a sudore e acqua con grado IP68.

Vestibilità sicura con Jabra ShakeGrip™.

Durata batteria fino a 8 ore (32 con custodia, ANC attivo).

Connettività stabile con smartwatch, Swift Pair, Google Fast Pair e Spotify Tap.

Connessione Bluetooth Multipoint.

Caratteristiche principali dell’Elite 10 Gen 2:

Custodia smart LE Audio per streaming dai televisori di casa.

Audio spaziale migliorato con Dolby Head Tracking e Dolby Atmos.

Cancellazione attiva del rumore Jabra Advanced migliorata.

Tecnologia di chiamata a 6 microfoni migliorata.

Tecnologia Natural HearThrough aggiornata.

Tonalità dei bassi ricca con altoparlanti da 10 mm.

Design semiaperto con Jabra ComfortFit.

Durata batteria fino a 6 ore (27 con custodia, ANC attivo).

Grado di protezione IP57.

Connessione Bluetooth Multipoint.

Riproduzione con Fast Pair, Swift Pair, Spotify Tap.

