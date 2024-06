Come seguire gli Europei 2024 in streaming: le migliori opzioni disponibili

Sei pronto per guardare gli Europei 2024 in streaming? Prepara i tuoi snack preferiti e goditi ogni momento di questo imperdibile evento calcistico

Gli Europei 2024 stanno per iniziare, e tutti gli appassionati di calcio non vedono l’ora di seguire le partite della loro squadra del cuore. Se sei tra coloro che preferiscono godersi lo spettacolo comodamente da casa, ecco una guida alle migliori opzioni di streaming disponibili. Per seguire tutte le partite degli Europei 2024 in diretta e con la massima qualità, è consigliabile affidarsi ai servizi di streaming ufficiali. In Italia, RAI e Sky sono i broadcaster principali che trasmetteranno l’evento. La RAI, essendo una televisione pubblica, offrirà la copertura in chiaro su RaiPlay, il loro servizio di streaming gratuito. Sky, invece, trasmetterà tutte le partite su Sky Go e Now TV, che richiedono un abbonamento. Se ti trovi fuori dall’Italia, ci sono diverse piattaforme internazionali che offrono la copertura degli Europei 2024. ESPN (Stati Uniti), BBC iPlayer e ITV Hub (Regno Unito) sono alcune delle opzioni più popolari. Queste piattaforme potrebbero richiedere una VPN per l’accesso, a causa delle restrizioni geografiche.

Europei 2024 in streaming: piattaforme digitali, app e siti web

Le piattaforme digitali come DAZN e Amazon Prime Video stanno ampliando sempre più il loro catalogo sportivo. DAZN ha già acquisito i diritti per vari campionati europei e potrebbe offrire pacchetti speciali per gli Europei 2024. Amazon Prime Video, invece, ha recentemente investito nello sport e potrebbe essere un’opzione interessante per gli abbonati Prime. Molte app e siti web offrono aggiornamenti in tempo reale, highlight e clip delle partite. SofaScore, FlashScore e OneFootball sono app molto popolari che forniscono notifiche push, statistiche dettagliate e highlights delle partite. Queste app sono utili per chi vuole rimanere aggiornato anche quando non può guardare le partite in diretta.

I social media sono un’altra ottima fonte per seguire gli Europei 2024. Piattaforme come X, Facebook e Instagram offrono aggiornamenti costanti, highlight e commenti in diretta. Seguire i profili ufficiali delle squadre, dei giocatori e gli hashtag correlati all’evento può migliorare l’esperienza di visione e fornire una visione più interattiva e partecipativa. Per assicurarti una visione senza interruzioni, verifica la velocità della tua connessione Internet. Inoltre, prepara una lista di backup delle piattaforme e dei canali alternativi nel caso ci fossero problemi tecnici con la tua opzione di streaming principale.

