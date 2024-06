Poco M6 4G ufficiale: display generoso e foto da 108MP

Poco M6 4G è arrivato sul mercato con un display generoso, una fotocamera da 108MP e un prezzo super competitivo

Poco lancia ufficialmente il nuovo Poco M6 4G. Il nuovo arrivato nella famiglia Poco M6 si posiziona come dispositivo economico con connessione 4G e condivide molte caratteristiche tecniche con lo Xiaomi Redmi 13 annunciato di recente.

Poco M6 4G: display immersivo e prestazioni fluide

Similmente al Redmi 13, il dispositivo sfoggia un ampio display IPS LCD da 6.79 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90Hz per un’esperienza visiva fluida e appagante.

Al cuore del dispositivo troviamo il processore Helio G91-Ultra, accompagnato da 6GB o 8GB di RAM a seconda della configurazione scelta. Lo storage parte da 128GB ed è espandibile tramite scheda microSD per chi necessita di ulteriore spazio.

Fotocamera da 108MP per scatti memorabili

Sul retro dello smartphone spicca il comparto fotografico con sensore principale Samsung ISOCELL HM6 da ben 108MP, pronto a catturare immagini ricche di dettagli. Lo accompagna un obiettivo macro da 2MP per avvicinarti ai soggetti e immortalare i piccoli particolari.

Poco M6 4G: software aggiornato e batteria generosa

Dal punto di vista software, Poco M6 4G si affida a Xiaomi HyperOS basato su Android 14, garantendo un’esperienza utente moderna e sicura. L’autonomia è affidata a una batteria da 5.030 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, così da ricaricare velocemente il dispositivo quando sei di fretta.

Per quanto riguarda la sicurezza, lo smartphone integra un lettore di impronte digitali posizionato lateralmente per sbloccare rapidamente il telefono. Non manca all’appello il classico jack da 3.5mm per le cuffie, dettaglio sempre gradito dagli utenti affezionati alle soluzioni cablate.

Prezzi e disponibilità

Poco ha già comunicato i prezzi per il Poco M6 4G. La versione 6GB/128GB partirà da un prezzo interessante di €119,90, mentre la configurazione 8GB/256GB sarà disponibile a €139,90.

