Assassin’s Creed Shadows: mostrato finalmente il gameplay!

Abbiamo finalmente del gameplay di cui parlare: Assassin’s Creed Shadows tinge di un rosso brutale il suo dipinto del Giappone feudale

Non è tutto Prince of Persia quel che emerge dall’Ubisoft Forward, e si dà il caso che Assassin’s Creed Shadows abbia, dopo tanto peregrinare, anche del gameplay da mostrare. Nello specifico, è nei due video inclusi qui sotto che emergono le differenze tra i protagonisti Yasuke e Naoe. Il tutto parte con la cavalcata del primo nella foresta, fino al suo arrivo a Fukuchiyama dove l’accoglienza degli autoctoni viene ben presto smorzata dalle tasse del governo locale. Lo scontro con Fujioka ben presto mette in mostra l’approccio brutale di Yasuke alla battaglia, tra la distruzione dell’ambiente circostante e l’emoglobina sparsa in giro. Non vogliamo rovinarvi nient’altro: vi lasciamo al video.

Le differenze di gameplay in Assassin’s Creed Shadows

Il gameplay porta a due approcci differenti in Assassin’s Creed Shadows. È infatti possibile entrare di prepotenza nel covo del daimyo con Yasuke, o tentare la via più furtiva con Naoe. Quest’ultima può nascondersi nell’erba, cappottare le fonti di luce, coprirsi e molto altro. Non che la ragazza se la cavi particolarmente male con più nemici alla volta: il suo kusarigama le permette anche di avvicinarsi al bersaglio. Il clima può a sua volta aiutare per coprire i rumori che il giocatore si lascia sfuggire. Ed è dopo un’eliminazione attraverso una porta scorrevole che la ragazza, nascosta sul soffitto, scopre il daimyo, Lord Hayashi. Per il quale non c’è scampo. L’uscita è prevista il 15 novembre su PC, Xbox Series X/S e PS5.

