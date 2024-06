Il Signore degli Anelli: Ian McKellen non esclude il ritorno

Ian McKellen interpreterebbe ancora una volta Gandalf anche ne Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, ma ha espresso una perplessità che potrebbe impedire il ritorno

Dopo Viggo Mortensen, anche Ian McKellen riflette sul potenziale ritorno del suo iconico personaggio ne Il Signore degli Anelli. Sono trascorsi dieci anni dall’ultima volta che ha interpretato Gandalf sullo schermo e non è la prima volta che ci si interroga sul possibile ritorno del personaggio in azione. In vista del prossimo capitolo La caccia a Gollum, Gandalf potrebbe essere coinvolto, ma l’attore britannico ha una condizione ben precisa da rispettare.

Intervistato dal Times, Ian McKellen ha ammesso che non gli dispiacerebbe interpretare ancora una volta Gandalf, considerato il successo raggiunto da Il Signore degli Anelli. Quella possibilità potrebbe essere a portata di mano, se si considera che Andy Serkis ha reso ufficiale un nuovo capitolo ambientato nella Terra di Mezzo, proponendo il ritorno di Gollum. Peter Jackson figurerà tra i produttori del progetto e il pubblico, nel frattempo, si sta interrogando sul ritorno dei personaggi più iconici, inclusi Aragorn e Gandalf. E se Viggo Mortensen ha ammesso poco tempo fa di non escludere l’idea ma di avere qualche riserva, Ian McKellen ha garantito che l’interesse da parte sua c’è.

Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, Ian McKellen sarebbe pronto a un ritorno nei panni di Gandalf

Tempo fa l’attore ha confermato di non avere alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene e che avrebbe continuato a recitare finché avesse voluto. In merito al potenziale ritorno di Gandalf, precisa che pur non avendo nulla di concreto tra le mani non rifiuterebbe l’idea, a patto che arrivi per tempo. L’unica condizione, al momento, per Ian McKellen è la sua età: “Se sarò ancora vivo”, ha chiuso ironicamente l’attore. Oggi l’attore 85enne non direbbe di no al suo Gandalf, che ha interpretato per l’ultima volta esattamente dieci anni fa in Lo Hobbit: La battaglia delle Cinque Armate. Il prossimo film da realizzare su Gollum dovrebbe approdare al cinema nel 2026.

