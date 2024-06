Trust presenta la nuova gamma di mouse Bayo

Trust presenta sei nuovi modelli di mouse Bayo, ampliando e rinnovando la sua gamma. I nuovi modelli includono il Bayo II, Bayo II Wireless e Bayo+ Multidevice, disponibili sia nella versione classica nera che in quella elegante bianca

Con un design ottimizzato per fornire un angolo di 57°, questi mouse offrono un’ergonomia superiore, riducendo la tensione al braccio e al polso per una migliore esperienza di lavoro.

Esplora i sei modelli ergonomici e sostenibili

I Bayo sono progettati per il comfort e la qualità, e grazie alla possibilità di regolare la velocità del cursore tra gli 800 e i 2400 DPI tramite un tasto dedicato, si adattano a diversi utilizzi.

In linea con l’impegno di Trust per la sostenibilità, i nuovi mouse presentano un design che tiene conto dell’impatto ambientale, utilizzando fino al 70% di plastica riciclata per le versioni nere e fino al 50% per quelle bianche.

Ecco una panoramica dei nuovi modelli:

Bayo II: Un mouse ergonomico con un angolo verticale ottimale per ridurre le tensioni al polso, composto per il 60% da plastica riciclata. Dispone di due pulsanti laterali per una facile navigazione e di un pulsante per la selezione della velocità (800, 1200, 1600, 2400 DPI). È disponibile sia in nero che in bianco al prezzo di 24,99 euro.

Bayo II Wireless: Questo mouse ergonomico è senza fili, con le stesse caratteristiche del Bayo II ma con la comodità della connessione wireless. È composto per il 70% da plastica riciclata e offre una batteria ricaricabile con un'autonomia di 3 mesi. Disponibile nei colori nero e bianco al prezzo di 39,99 euro.

Bayo+ Multidevice: Un mouse ergonomico senza fili multidispositivo con un angolo ottimale per ridurre le tensioni al polso, composto per il 70% da plastica riciclata. Grazie alla funzionalità di multiconnessione, può essere collegato fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite USB 2,4 GHz e Bluetooth. Anche questo modello è dotato di due pulsanti laterali e di un pulsante per la selezione della velocità. Ha una batteria ricaricabile con un'autonomia di 3 mesi e può essere utilizzato durante la ricarica tramite il cavo USB incluso. Disponibile nei colori nero e bianco al prezzo di 49,99 euro.

