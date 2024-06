The Boys: è ufficiale, la stagione 5 sarà l’ultima

Arriva una notizia che farà rimanere a bocca aperta tutti i fan della serie tv originale di Amazon Prime Video: la stagione 5 di The Boys sarà l’ultima

Qualche mese fa si parlava di quante stagioni avrebbe avuto The Boys. Sul finale della serie non si sapeva ancora nulla, anzi, fino a poco tempo fa sembrava una cosa ancora lontana. Ma purtroppo, in maniera del tutto inaspettata, è arrivata la notizia ufficiale che la stagione 5 di The Boys sarà l’ultima. Una notizia molto triste per tutti i fan appassionati della serie, che è arrivata direttamente dal creatore della serie Eric Kripke tramite un post su X. In questo post il regista ha ufficialmente annunciato la fine di questa fantastica e tanto amata serie su dei supereroi corrotti e diversi dal solito. L’ha pubblicato oggi stesso, in occasione della premiere della quarta stagione di The Boys, ben due giorni prima della pubblicazione dei primi 3 episodi il 13 giugno. Kripke ha commentato:

La settimana della premiere della stagione 4 di The Boys è un buon momento per annunciare: la stagione 5 sarà la stagione finale! È sempre stato il mio piano, dovevo solo essere cauto finché non ho ottenuto l’okay definitivo dalla Vought. Sono entusiasta di portare la storia a un climax cruento, epico e bagnato. Guardate la stagione 4 tra due giorni, perché la fine è iniziata!

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6 — Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024

The Boys stagione 5 è la fine di un’era

Tempo fa Kripke aveva commentato l’eventualità della fine della serie The Boys ricordando il suo lavoro con Supernatural. Il regista infatti all’inizio prevedeva solo 5 stagioni e non 15 come alla fine è avvenuto. Ora che ha ottenuto l’ok da parte degli studi di Amazon, ha annunciato con entusiasmo di poter completare la storia della serie come aveva previsto sin dall’inizio. Perché sì, anche in questo caso Eric Kripke aveva previsto solo 5 stagioni, una possibilità per poter gestire tutta la storia come aveva voluto, senza forzature.

Kripke ha poi parlato della serie di per sé e quanto gli è piaciuto lavorare per Amazon Prime sulla storia che vede protagonisti Butcher e Patriota in una guerra senza fine.

The Boys potrebbe essere il miglior lavoro che avrò mai. Quale altro show mi permette di scrivere di politica, capitalismo, famiglia e genitali che esplodono, non necessariamente in quest’ordine? Il cast e la troupe sono profondamente grati a Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios per l’opportunità di raccontare questa storia per un’altra stagione. Il mio unico problema è che, poiché la promessa di quest’anno è di essere liberi da qualsiasi conflitto o disinformazione, non siamo sicuri di cosa scrivere

Voi che ne pensate? Ritenete giusto che si concluda con la quinta stagione? Siete tristi per la fine della serie? Diteci cosa ne pensate con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro!

