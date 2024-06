Oppo Reno12 in Europa: presto il lancio ufficiale

Oppo Reno12 segna il primo importante lancio europeo in linea con l’impegno a promuovere l’adozione degli smartphone basati sull’AI

OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, ha annunciato oggi il suo prossimo evento di lancio della Serie Reno12. L’Europa sarà il primo mercato internazionale ad accogliere i nuovi prodotti, tra cui Reno12 Pro e Reno12, con il lancio paneuropeo previsto per il 18 giugno 2024.

Oppo Reno12: le prossime funzionalità

Caratterizzata da un design elegante, la Serie Reno di OPPO offre smartphone con un focus sulla fotocamera che permettono agli utenti di catturare momenti indimenticabili. Oltre a queste caratteristiche, la nuova Serie Reno12 introduce per la prima volta una suite di funzionalità di AI generativa all’avanguardia, progettate per sbloccare nuovi orizzonti di creatività e produttività. I due nuovi modelli rappresentano i primi AI Phone di OPPO in Europa e la prima importante release nell’ambito dell’impegno di OPPO di accelerare l’adozione degli smartphone basati sull’AI.

Entrambi i modelli presentano anche il Futuristic Fluid Design che crea un aspetto nuovo e sorprendente, fondendo perfettamente estetica e innovazione. Oltre alla Serie Reno12, OPPO lancerà anche una varietà di prodotti IoT, tra cui dispositivi wearable e auricolari TWS durante l’evento.

L’evento

La Serie OPPO Reno12 verrà lanciata a Ibiza, Spagna. Situata nel cuore del Mediterraneo, Ibiza è celebre per la sua vibrante scena musicale elettronica, animata da DJ di fama internazionale e da feste indimenticabili. Per celebrare questo evento speciale, OPPO collaborerà con Ushuaïa Ibiza, una delle destinazioni per i party più iconici dell’isola. Questa partnership esclusiva porterà l’essenza della Serie Reno12 nell’atmosfera elettrizzante di Ibiza, fondendo innovazione tecnologica e divertimento in un’esperienza unica e coinvolgente.

