Hisense presenta il 100E7NQ PRO: trasformando l’intrattenimento domestico

Hisense introduce il suo ultimo modello di televisore, il 100E7NQ PRO da 100 pollici, progettato per migliorare l’esperienza di intrattenimento domestico

Dotato di tecnologia all’avanguardia, questo televisore assicura una qualità visiva e sonora eccezionale.

Tecnologia all’avanguardia per un’esperienza senza confronti

Con una qualità visiva senza precedenti, il 100E7NQ PRO utilizza la tecnologia QLED con filtro Quantum Dot per offrire colori più intensi e sfumature più ricche, rendendo le immagini più realistiche. La funzione Full Array Local Dimming migliora i contrasti e offre neri più profondi e bianchi più brillanti, mentre Dolby Vision IQ adatta automaticamente le immagini HDR alla luce ambientale per garantire contrasti e colori straordinari. Con un pannello da 144Hz e una luminosità di 800 nits, ogni dettaglio è riprodotto con estrema chiarezza e fluidità.

La tecnologia HSR 240Hz e AMD FreeSync Premium assicurano una riproduzione visiva fluida, ideale anche per i giocatori.

Per quanto riguarda l’audio, il televisore è dotato di Dolby Atmos e un sistema audio 2.1 CH con subwoofer integrato per un suono coinvolgente e dettagliato. Grazie a Dolby Vision IQ, il 100E7NQ PRO adatta automaticamente le immagini HDR alla luce ambientale, garantendo contrasti e luci straordinari, colori ultra-vividi e dettagli mai visti prima. Inoltre, con HDR 10+ Adaptive, il TV regola dinamicamente i contenuti HDR 10+ in base alla luce ambientale per offrire sempre la migliore esperienza visiva possibile.

Il telecomando a ricarica solare elimina la necessità di batterie tradizionali e offre una flessibilità d’uso senza precedenti. Con funzioni come il tasto preferiti configurabile e la retroilluminazione automatica, il telecomando è pratico e comodo da utilizzare. Grazie alla funzione Remote Finder, è possibile localizzare il telecomando ovunque in casa. Basta accedere al menù tramite il tasto di spegnimento della TV e selezionare “Trova il mio telecomando” e il telecomando emetterà un suono per facilitarne il ritrovamento. Questo connubio di funzionalità avanzate rende il telecomando non solo innovativo, ma anche estremamente comodo e pratico per l’uso quotidiano.

Grazie al sistema operativo VIDAA U7.6, il 100E7NQ PRO offre un’esperienza smart avanzata con supporto per il controllo vocale tramite Alexa e VIDAA Voice, oltre alla condivisione dei contenuti tramite AirPlay2.

Questo televisore si integra perfettamente nella partnership di Hisense con UEFA EURO 2024, offrendo un’esperienza di visione coinvolgente durante le partite del campionato europeo.

Il 100” E7NQ PRO è disponibile presso vari rivenditori al prezzo consigliato di 2.499€, con disponibilità anche in altri formati. La linea E7N PRO è disponibile anche nei formati 85″, 75″, 65″ e 55″.

