Il gattino mascotte dell’università riceve una laurea honoris causa

Un gattino randagio ha ricevuto la laurea honoris causa per il suo impatto positivo sul benessere degli studenti e del personale di un’università

In un’emozionante cerimonia ricca di fusa e applausi, un’università ha conferito la laurea honoris causa a un membro insolito ma molto amato della comunità: un gatto randagio. Questo felino, un tempo senzatetto e ora mascotte ufficiale, è stato premiato per il suo impatto positivo sul benessere e l’umore di tutti coloro che frequentano il campus. Il micio, battezzato affettuosamente “Dottor Peloso” dagli studenti, ha infatti dimostrato un’abilità straordinaria nel portare gioia e conforto a studenti e personale. La sua presenza costante, tra aule, biblioteche e giardini, ha creato un’atmosfera più rilassata e accogliente, contribuendo a ridurre lo stress e l’ansia legati alla vita universitaria.

Laurea honoris causa: un riconoscimento per il contributo del gattino al benessere del campus

Il gatto, spesso avvistato a sonnecchiare tra i libri della biblioteca o a farsi coccolare dagli studenti durante le pause, è diventato un simbolo di compagnia e supporto emotivo. Molti studenti hanno raccontato di aver trovato conforto nelle sue fusa durante i periodi di esame o di aver condiviso con lui momenti di gioia e spensieratezza. Alcuni docenti hanno addirittura affermato che la presenza del gatto ha migliorato la partecipazione e l’attenzione durante le lezioni, creando un ambiente più sereno e favorevole all’apprendimento.

La sua storia, da randagio a membro onorario della comunità accademica, è un esempio di come anche gli animali possano avere un ruolo importante nel migliorare la qualità della vita delle persone. La cerimonia di conferimento della laurea honoris causa è stata un evento toccante, con il felino protagonista che ha ricevuto l’onorificenza tra gli applausi e le fusa di approvazione. Il “Dottor Peloso” ha indossato per l’occasione un mini-tocco accademico, aggiungendo un tocco di umorismo alla cerimonia. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming, attirando l’attenzione di migliaia di persone in tutto il mondo e diventando virale sui social media.

