Scopri il nuovo party speaker KENWOOD AS-P200BT per l’estate 2024

Con l’arrivo della bella stagione, è fondamentale avere altoparlanti portatili per godere della musica in qualsiasi occasione, dalle escursioni al lago alle giornate al parco o alle feste in spiaggia

Perfettamente in tempo per l’inizio dell’estate 2024, JVCKENWOOD lancia il nuovo Party Speaker KENWOOD AS-P200BT, che offre un’eccellente esperienza di ascolto.

Prestazioni eccezionali e spettacolo di luci per ogni occasione

Il Kenwood AS-P200BT, un piacere sia visivo che sonoro, garantisce prestazioni superiori grazie a un avanzato sistema a due vie di ultima generazione, un amplificatore da 50 watt con DSP ottimizzato integrato e una batteria al litio. Il KENWOOD AS-P200BT dispone di diverse opzioni di connessione, tra cui Bluetooth per una riproduzione fedele dei contenuti dello smartphone, uno slot per schede SD, una porta USB e ingressi per un microfono e una sorgente musicale analogica.

Il suono potente è assicurato da un woofer da 165 mm e due tweeter da 25 mm. Inoltre, è possibile collegare due altoparlanti KENWOOD AS-P200BT per creare una coppia stereo in modalità TWS. La batteria al litio da 3.600 mAh offre un’autonomia fino a 10 ore.

Il KENWOOD AS-P200BT include anche uno spettacolare show di luci. Due strisce luminose verticali ai lati del woofer e l’illuminazione posteriore creano effetti visivi sorprendenti. Un processore audio digitale regola le prestazioni e i colori in base alla musica riprodotta. Grazie a queste caratteristiche, è perfetto per qualsiasi festa, sia indoor che outdoor!

Il party speaker KENWOOD AS-P200BT sarà disponibile nei negozi specializzati da giugno 2024 al prezzo consigliato di € 129,99.

Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).