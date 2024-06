Vulcano Kilauea: osservato nuovo tipo di eruzione alle Hawaii

Uno studio rivela un meccanismo eruttivo mai osservato prima nel vulcano Kilauea alle Hawaii, simile a un “razzo giocattolo”

Nel cuore dell’arcipelago vulcanico delle Hawaii, il vulcano Kilauea ha sempre affascinato gli scienziati per la sua attività eruttiva. Nel 2018, una serie di dodici eruzioni ha catturato l’attenzione dei ricercatori, rivelando un meccanismo di innesco mai osservato prima su questo vulcano. Queste eruzioni, ossia le più recenti, hanno messo in discussione le conoscenze acquisite sulle tipiche eruzioni hawaiane, aprendo nuove prospettive nella comprensione dei fenomeni vulcanici. Lo studio, condotto da un team di esperti dell’USGS e pubblicato su Nature Geoscience, ha analizzato nel dettaglio gli eventi eruttivi avvenuti nel maggio 2018. In quei giorni, un terremoto di magnitudo 5.0 ha scosso l’area, causando l’evacuazione di migliaia di persone e l’interruzione delle normali attività sull’isola.

Vulcano Kilauea: un nuovo meccanismo eruttivo svelato

L’analisi combinata del sisma e delle eruzioni ha portato gli scienziati a ipotizzare un meccanismo eruttivo simile a quello di un “razzo giocattolo”. Il crollo parziale della caldera nel cratere, innescato dal terremoto, avrebbe provocato un aumento repentino della pressione interna, dando origine a spettacolari pennacchi di roccia fusa e gas. Questo meccanismo, se confermato da ulteriori studi, potrebbe spiegare l’impressionante volume di materiale vulcanico eruttato, stimato in 3000 metri cubi al secondo, equivalente a una piscina olimpionica.

La scoperta di questo nuovo tipo di eruzione rappresenta un importante passo avanti nella vulcanologia. Potrà offrire ai ricercatori nuove chiavi di lettura per comprendere i complessi processi che avvengono all’interno dei vulcani. La ricerca sul vulcano Kilauea continua, con gli scienziati che ritengono che questa nuova scoperta possa avere implicazioni significative per la previsione e la gestione delle eruzioni vulcaniche in futuro. Comprendere i diversi meccanismi di innesco e i fattori che influenzano l’attività eruttiva è fondamentale per mitigare i rischi associati a questi eventi naturali.

