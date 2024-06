La memoria dell’assassino: il trailer del nuovo film di Michael Keaton

Questa estate ci aspetta un appuntamento molto interessante: vedremo per la seconda volta alla regia Michael Keaton con La memoria dell’assassino, che si è mostrato in un primo trailer ufficiale

In molti fan nostalgici sono ad aspettare il ritorno di Michael Keaton in Beetlejuice Beetlejuice, il secondo film di Tim Burton che si è mostrato di recente in un nuovo trailer. Ma prima di quel film, ci godremo il ritorno sul grande schermo dell’iconico Batman di Burton nei panni di un ex killer con la demenza senile. Questo è il suo secondo film da regista, dopo aver lavorato più di quindici anni fa a The Merry Gentleman. Come suggerisce il titolo, La memoria dell’assassino mostra nel trailer Michael Keaton interpretare il ruolo di un killer professionista che soffre di una grave forma di demenza senile che lo metterà in guai seri. Potete godervi il trailer ufficiale del film qui sotto.

La memoria dell’assassino, il trailer con Michael Keaton e Al Pacino

Il protagonista del film è ovviamente Keaton, ma è affiancato da un leggendario Al Pacino, che interpreta il boss della mala e storico datore di lavoro del killer. Nel cast del film si aggiungono anche James Marsden e Marcia Gay Harden. I due attori interpreteranno rispettivamente il figlio e la moglie del protagonista che riappaiono nella sua vita dopo tanti anni di assenza. Joanna Kulig invece interpreterà il ruolo della nuova compagna di vita del killer. Un film intrigante e che sicuramente fa suscitare la curiosità, trattandosi per l’appunto del secondo film in cui Michael Keaton, oltre a essere protagonista, funge anche da regista del film. La memoria dell’assassino è atteso in tutte le sale dei cinema di tutto il mondo il 4 luglio 2024.

Che ne pensate? Il film vi intriga? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

