be quiet! presenta il suo nuovissimo Dark Rock 5

Dark Rock 5 di be quiet!: il raffreddatore ad aria single-tower perfetto per le build di fascia alta

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, è orgoglioso di annunciare un nuovo membro della sua famiglia di raffreddatori ad aria di fascia alta: Dark Rock 5. Con il suo design a torre singola, Dark Rock 5 offre prestazioni di raffreddamento eccezionali a bassi livelli di rumorosità. Soprattutto per le costruzioni che non si adattano ai design a torre doppia come Dark Rock Pro 5 o Dark Rock Elite. Come i suoi fratelli maggiori, Dark Rock 5 offre la massima compatibilità con schede madri e moduli RAM di fascia alta. Con il suo elegante design nero, Dark Rock 5 sa come stupire: sia che lo usiate per i giochi, per le workstation o come compagno affidabile nel vostro ufficio domestico.

Dark Rock 5 di be quiet!: prestazioni migliori, installazione più semplice

Dark Rock 5 migliora i parametri di riferimento ad alte prestazioni del suo predecessore, Dark Rock 4, combinando un design collaudato e iconico con una tecnologia di ventole all’avanguardia. Sei heatpipe ad alte prestazioni sono collegate a un dissipatore di calore asimmetrico con tagli aggiuntivi per un’elevata compatibilità con i dissipatori RAM e VRM. Mentre una ventola Silent Wings 4 da 120 mm PWM di livello consumer garantisce una pressione dell’aria perfetta. Oltre che un funzionamento praticamente inudibile (29,8 dB(A) alla massima velocità della ventola).

Per chi è alla ricerca delle massime prestazioni, è possibile installare una seconda ventola opzionale sul lato di scarico. Come per gli altri modelli Dark Rock, lo speciale rivestimento nero con particelle di ceramica consente un perfetto trasferimento del calore e un look elegante. Anche il montaggio è stato migliorato: un ponte di montaggio e viti pre-fissate rendono l’installazione un gioco da ragazzi. Mentre la copertura superiore a rete magnetica consente un facile accesso alle viti e nasconde in modo ordinato le estremità dei tubi di calore. Grazie alla piastra di calore a base di nichel, Dark Rock 5 è compatibile con il grasso termico in metallo liquido ed è supportato da una garanzia del produttore di 3 anni. Dark Rock 5 è disponibile al dettaglio dal 25 giugno a un prezzo consigliato di 69,90 dollari / 69,90 euro / 64,99 sterline.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Dark Rock 5 di be quiet!? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).