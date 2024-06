Scopri i nuovi monitor Philips Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A

Philips Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A sono i nuovi modelli della serie di monitor Philips Evnia 3000, pensati per gli appassionati di gaming

Il modello da 27″ (27M2N3200A) e quello da 24″ (24M2N3200A) offrono diverse funzioni avanzate, tra cui Fast IPS, Full HD, una frequenza di aggiornamento di 180 Hz, HDR10 e Smart Crosshair, garantendo un’esperienza di gioco coinvolgente e soddisfacente.

Prestazioni avanzate per un’esperienza di gioco coinvolgente

Questi monitor sono ideali per i giochi più intensi e competitivi, grazie ai display Full HD che aggiornano l’immagine 180 volte al secondo, assicurando fluidità e precisione nelle azioni di gioco. La tecnologia Fast IPS e il tempo di risposta GtG di 1 ms con overdrive migliorano ulteriormente la reattività. Con un MPRT di 0,5 ms e l’alta frequenza di aggiornamento, problemi come sbavature, tearing e motion blur sono praticamente eliminati, garantendo immagini nitide anche nelle scene più frenetiche.

La funzione Low Input Lag riduce il ritardo tra il comando e l’azione sullo schermo, migliorando la reattività.

I modelli 27M2N3200A e 24M2N3200A offrono diverse caratteristiche per migliorare l’esperienza di gioco. Smart Crosshair aumenta la precisione di puntamento, l’OSD ad accesso rapido offre varie opzioni di miglioramento automatico, e le modalità di gioco specifiche (Sparatutto in prima persona, Racing e Real Time Strategy) ottimizzano la visibilità e i tempi di risposta. La tecnologia SmartFrame evidenzia aree specifiche per regolazioni mirate, rendendo più facile individuare i nemici e migliorare la mira.

In linea con l’impegno ambientale di Philips, i monitor Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A sono realizzati con l’85% di plastica riciclata post-consumo nel telaio e il 35% di plastica riciclata nei piedini e nella copertura superiore.

Per garantire un comfort ottimale durante il gioco, i monitor includono modalità LowBlue e tecnologia Flicker-free per ridurre l’affaticamento degli occhi. Inoltre, il supporto regolabile in altezza permette di ottenere l’angolo di visione ideale, migliorando la postura. La parte superiore del monitor funge anche da gancio per le cuffie, mantenendo la scrivania organizzata.

Prezzi e disponibilità

I monitor Philips Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A saranno disponibili da metà giugno, con un prezzo consigliato di €199,00 per il modello da 27″ e €169,00 per il modello da 24″. Questi monitor rappresentano una scelta ideale per i giocatori che cercano un’esperienza di gioco rapida, fluida e coinvolgente a un prezzo accessibile.

