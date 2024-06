Star Wars: nuovo film con Daisy Ridley (solo uno per ora)

La saga di Star Wars continua con un nuovo film con protagonista Daisy Ridley, la Rey Skywalker della trilogia sequel che ha combattuto contro il Sith Oscuro Kylo Ren. Per ora l’attrice però ha firmato con la Disney per un solo film

Anche se la trilogia sequel non è una delle più amate e che, anzi, stava portando il franchise cinematografico di Star Wars alla rovina, salvato solo dalla serie tv The Mandalorian, alla fine la Disney ha stipulato un contratto per un nuovo film di Star Wars con Daisy Ridley. La protagonista della trilogia sequel, che ha interpretato il personaggio di Rey Skywalker, ha però firmato per girare un solo film, almeno per il momento. Non è una sorpresa che non abbiano ancora annunciato una nuova trilogia con lei protagonista, Disney ha tenuto conto delle voci dei fan sugli ultimi tre film del franchise creato da George Lucas.

Daisy Ridley ancora protagonista del nuovo film di Star Wars

L’attrice ha commentato la conferma ufficiale da parte della Disney dicendo di essere curiosa ed entusiasta del nuovo film. Infatti ci sarà un nuovo sceneggiatore e un nuovo regista, che ci regaleranno qualcosa di nuovo e di diverso. Daisy Ridley tornerà a interpretare il personaggio di Rey Skywalker nel nuovo film sequel che sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e sarà ambientato ben 15 anni dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker e vedrà Rey impegnata a ricostruire un nuovo Ordine Jedi dopo il finale dell’episodio 9. Stando a delle voci attendibili, il nuovo film della saga dovrebbe uscire nelle sale dei cinema di tutto il mondo il 18 dicembre 2026. Anche se la trilogia sequel non è stata particolarmente apprezzata per alcune scelte prese dalla Disney, speriamo vivamente che l’attrice possa rifarsi in questa nuova storia.

Voi che ne pensate? Siete curiosi di vedere il nuovo film di Star Wars? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

