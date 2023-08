Siamo arrivati a fine agosto con un nuovo appuntamento di Anime Breakfast con un cartone animato molto seguito e molto amato negli anni ’80/90: È quasi magia Johnny

Siamo giunti ad un nuovo appuntamento di Anime Breakfast di fine agosto e ci facciamo accompagnare da un anime leggero, fresco e molto amato, si tratta di È quasi magia Johnny, che nella versione originale porta il titolo di Orange Road. Su questo cartone animato vorremmo partire con una domanda “alzi la mano chi non era innamorato di Sabrina?”, però il protagonista è l’adorabile Johnny e Sabrina è la sua amata amica e co-protagonista, quindi è bene prima andare per ordine. Partiamo da fatto che questo cartone animato è molto amato e che si può paragonare ad un Bridget Jones il versione animata e maschile: perché il nostro Johnny è proprio come Bridget, un tenero pasticcione che mescola una infatuazione adolescenziale con i poteri magici.

Bridget Jones adolescente in salsa magica | Anime Breakfast: È quasi magia Johnny e tanta nostalgia

Un anime che si può mettere quindi nella categorie di quelli più leggeri e senza impegno, che se fosse un film sarebbe una rom-com oppure se fosse un libro sarebbe quei romanzi rosa da leggere sotto l’ombrellone firmati Sophie Kinsella o autori simili. In questo contorno comunque non manca un anime piacevole, ben strutturato, con tanti personaggi e che all’epoca non ha avuto timore di volgere al maschile quello che eravamo abituati a vedere al femminile. Ovvero un drama sentimentale capitanato da un protagonista adolescente sui quindici anni che univa in sè i tipici sentimenti di chi a quell’età è innamorato e non sa bene qualificare i suoi sentimenti.

La trama racconta di come Johnny si trasferisce in una nuova città con il padre e le due sorelle dopo che nuovamente sono stati costretti a fuggire per via dell’utilizzo improprio dei poteri magici da parte delle sorelle. Questi poteri li ha anche Johnny e una volta arrivato nella nuova città, conosce Sabrina, di cui si innamora e la sua migliore amica Tinetta. Qui si instaura un tipico triangolo amoroso, che diventa centrale in tutta la narrazione.

Sabrina, co-protagonista carismatica | Anime Breakfast: È quasi magia Johnny e tanta nostalgia

Accanto a Johnny, come abbiamo accennato all’inizio di questa nostra colazione, c’è Sabrina, uno dei personaggi più amati di sempre dal pubblico: Sabrina è bella, ha una folta chioma, è intelligente e ha un carattere piuttosto pacato, soprattutto paragonata alla sua migliore amica Tinetta. Lei e Johnny sono ben amalgamati insieme, ma fanno fatica a comprendersi soprattutto quando si tratta di sentimenti. Johnny arriverà ad una serenità con Sabrina proprio sul finale dell’anime, dopo diverse vicissitudini che riguardano soprattutto Tinetta. Per quanto lui sia da sempre innamorato di Sabrina è comunque molto affascinato dall’esuberanza della sua migliore amica, al punto da avere una relazione con lei.

Tante censure | Anime Breakfast: È quasi magia Johnny e tanta nostalgia

Come ogni anime andato in onda in Italia che si rispetti, anche la trasmissione di È quasi magia Johnny è stata massacrata da censure, riadattamenti e cancellazioni di episodi interi. Come per Rossana e Piccoli problemi di cuore, anche in questo caso, il titolo originale è stato cambiato e molti aspetti riguardanti i sentimenti sono stati censurati. Ci sono scene di nudo cancellate ed episodi cancellati che fanno comunque parte del mondo di narrazione della cultura anime giapponese, in cui si osa laddove nella società quotidiana non si può fare.

Nonostante ciò, si può dire che la comprensione di questo anime rimane fluida e riesce ad essere ben apprezzato nonostante le tante censure. Ci sono state comunque delle trasmissioni più recenti, come ad esempio quella su Italia 2 del 2020 in cui l’anime è stato trasmesso in modo integrale, come è giusto che sia.

Un anime del cuore

Nel complesso si può comunque dire che questo anime è un anime del cuore, nel senso che è rimasto nei cuori di tutto il pubblico e ci fa tornare indietro negli anni con tanta nostalgia. Dovrebbe essere trasmesso più spesso, proprio considerandolo un titolo rom-com leggero come possono essere molte commedie romantiche in prima serata. E voi, eravate fan di È quasi magia Johnny? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e ci diamo appuntamento domenica prossima con una nuova colazione insieme!

