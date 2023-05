Anime Breakfast | Rossana: un uragano di emozioni e risate

Nuova settimana nuova puntata di Anime Breakfast e rimaniamo sul genere teen, sempre degli anni ’90: Kodomo no Omocha ovvero, Rossana

Siamo giunti al quarto appuntamento di Anime Breakfast la rubrica che vi fa compagnia davanti alla colazione della domenica mattina, quella rilassata, come accadeva di fronte ai nostri cartoni animati preferiti. Dopo l’esordio in grande stile con Neon Genesis Evangelion e il secondo appuntamento con Tengen Toppa Gurren Lagann, siamo arrivati al genere teen romantico con Marmelade boy. In questo nuovo appuntamento rimaniamo sul genere teen, con un anime trasmesso sempre negli anni ’90 in Giappone che ha riscosso enorme successo: Kodomo No Omocha, qui in Italia meglio noto come Rossana.

L’uragano Rossana arriva nel novembre 2000 in Italia, con una grafica e una scelta di personaggi che dalla prima impressione ci ricorda molto Marmelade Boy, anzi ne sembra quasi la brutta copia, con passaggi molto più caricaturali e protagonisti più vicini alla loro età, quindi la preadolescenza. Poi, appena scorre anche solo il primo episodio, ci rendiamo conto che Rossana e Heric, i due protagonisti, ci ricordano Yuri e Miki di Marmelade Boy solo per come sono stati illustrati.

L’uragano Rossana

La protagonista, Rossana è un puro uragano: bambina prodigio, frequenta le elementari, ma in parallelo è una famosa attrice di una serie televisiva. Vive con la madre Cathrine, una famosa scrittrice e un’altra figura molto importante nella sua vita è il suo agente Robby, quasi come un fratello maggiore. La sua vita entra in contatto a scuola con quella di Heric, biondo, introverso e bullo a scuola, un aspetto che Rossana non sopporta e quindi tornando a frequentare le lezioni con più frequenza per il termine delle riprese, inizia a sfidarlo a suon di stravaganza. Proprio la presenza di Rossana nella vita di Heric e le nuove prospettive che lei gli propone, iniziano a cambiare il ragazzo e di conseguenza il rapporto con lei.

Ma l’anime Rossana non si ferma solo al rapporto tra i due giovani protagonisti, perchè attorno a loro ruotano personaggi molto interessanti, che spesso si prendono la scena con trame orizzontali autonome. E insieme ai personaggi vengono trattati temi molto importanti e delicati, attraverso lo stile narrativo di ogni episodio che mescola momenti esilaranti e quasi ridicoli a momenti molto emozionanti. E a narrare questi momenti e questi personaggi, Rossana passa come un uragano, sempre al massimo delle energie, sempre di buon umore, sempre spensierata, se non per alcuni momenti della serie in cui si lascia andare ad essere una ragazzina, con le sue fragilità e i suoi momenti di sconforto. E sono proprio questi momenti che rendono il personaggio di Rossana più umano e più vicino alle vite di tutti.

La forza dei temi trattati | Anime Breakfast | Rossana: un uragano di risate ed emozioni

Dentro a tutto questo buon umore portato dalla protagonista, i temi trattati pesano come macigni e qui sta proprio l’efficacia di questa serie anime. Innanzitutto la prima trama che fa incontrare Rossana e Heric è proprio quella del bullismo. Il protagonista Heric è il tipico ragazzo affascinante e irrangiungibile, con l’aggiunta che si comporta molto male, ovvero è il bullo della classe. E iniziamo ad entrare in empatia con lui quando il suo atteggiamento inizia a cambiare e le sfide di Rossana alle sue cattiverie diventano tali da fargli vedere davvero la realtà delle cose.

Accanto al bullismo ci sono anche degli episodi dedicati ad un tentativo di suicidio da parte di uno dei loro compagni di classe e non per ultimo il tema dell’adozione. Infatti, Catherine è la madre adottiva di Rossana e il loro rapporto viene approdondito dal pubblico quando la protagonista si incontra con la sua madre biologica. La maschera di buon umore e di distacco emotivo di Catherine si sfalda per la paura di perdere la figlia, sentendosi comunque sua madre nonostante l’assenza del legame di sangue. Temi forti per un anime del pomeriggio, che infatti non ha potuto scampare il vizio italiano delle censure di alcuni pezzi di episodi, con alcuni episodi interi che non sono mai andati in onda. La formula comunque con cui questi temi venivano trattati accostati alla positività di Rossana è sempre stata vincente. E anche adesso rende questo anime perfetto per i più giovani, che possono entrare a conoscenza di temi delicati tramite lo stesso loro linguaggio, così come ha saputo fare la serie TV Glee molti anni dopo.

Un anime di formazione | Anime Breakfast | Rossana: un uragano di risate ed emozioni

Sebbene la protagonista abbia solo undici anni, possiamo comunque definire Rossana un anime di formazione, che può accompagnare verso la consapevolezza di sè, dei propri limiti, delle proprie energie e di come rapportarsi con il mondo adulto. Alcuni episodi sono rimasti nella memoria, sia per le risate, sia per la svolta di crescita che hanno fatto i personaggi principali e ci fanno perdonare quell’enorme entusiasmo della protagonista che spesso risulta eccessivo. Il finale del cartone animato rimane aperto, ma se invece vogliamo un altro finale, più completo e drammatico, tipico della narrazione giapponese, possiamo leggere il manga originale che entra nel vivo dei temi trattati senza troppe delicatezze, uno tra tutti il tema del suicidio. Nel complesso, sebbene la giovane età dei protagonisti Rossana è ancora un anime attuale, che i più giovani possono ben apprezzare e godersi anche per la narrazione fluida che con leggerezza affronta temi purtroppo ancora molto attuali.

E voi avete mai visto Rossana? Fateci sapere cosa ne pensate di questo anime e continuate a seguirci per una nuova puntata di Anime Breakfast!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.