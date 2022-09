TUDUM 2022: solo su Netflix, il trailer evento

T UDUM 2022: solo sulla piattaforma Netflix, il trailer evento mondiale dedicato ai fan, o disponibile su YouTube il 24 Settembre

TUDUMU 2022: Il 14 Settembre la piattaforma Netflix, rilascia il trailer di TUDUM: un evento globale Netflix per i fan, dal quale il titolo trae ispirazione da quel suono che tutti gli utenti gli utenti del colosso dello streaming conoscono, poiché anticipi ogni messa in onda.

Lo scorso anno con lo scorso TUDUM, la piattaforma di Netflix ha raggiunto oltre 25 milioni di visualizzazioni in 184 paesi di tutto il mondo. Sabato 24 Settembre sarà un’entusiasmante giornata all’insegna di novità esclusive, trailer e anteprime, oltre ad interviste con i principali ideatori e con le più grandi star di Netflix.

L’evento virtuale gratuito è un omaggio ai fan di Netflix. Ed è dedicato alla condivisione di news su oltre 120 serie TV, film speciali e videogiochi da tutto il mondo, in compagnia di più di 200 talent su Netflix.

Programma e anticipazioni: TUDUM 2022

TUDUM coprirà ben quattro continenti con cinque diversi eventi, portando i fan in un vortice e avventuroso viaggio in giro per il mondo, andiamo a vedere quali:

Inizio ore 4:00, il 24 Settembre, TUDUM: avrà inizio con uno show dalla Corea;

Alle ore 7:30, il 24 Settembre: I fan avranno l’opportunità di vedere alcune anteprime dall’India;

Dopo una lunga pausa TUDUM, ritorna alle ore 19:00, il 24 Settembre: i fan riceveranno novità esclusive su serie TV e film degli Stati Uniti d’America e dell’Europa;

Si prosegue poi alle ore 20:30; il 24 Settembre: saranno annunciati numerosi titoli in arrivo dall’America Latina, incluse alcune sorprese da altri paesi;

E per finire, alle ore 6:00, il 25 Settembre: le star di Netflix dal Giappone concluderanno TUDUM con un evento dedicato all’intrattenimento giapponese.

Vi riportiamo qui di seguito il trailer ufficiale, rilasciato da Netflix Italia.

TUDUM sarà disponibile su tutti i canali YouTube di Netflix in 29 lingue. Per le ultime novità su questo evento e per ottenere ulteriori dettagli sull’elenco dei titoli e delle celebrità è possibile visitare il sito ufficiale che è: Tudum.com/event.

