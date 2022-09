Xiaomi 12 Lite: cattura lo stile con qualità fotografica e design elegante

Cattura lo stile con Xiaomi 12 Lite, il nuovo smartphone che combina qualità fotografica e design elegante, sarà acquistabile a partire dal 22 settembre, scopriamolo insieme in questo articolo

Settembre è senza dubbio il fashion month per eccellenza, con le capitali della moda pronte ad ospitare le prossime collezioni Primavera Estate 2023. In questo clima di sfilate con testimonial d’eccezione e nuovi look da copiare, anche per Xiaomi è arrivato il momento di lanciare sul mercato il componente più stiloso della sua collezione flagship.

Xiaomi 12 Lite, lo smartphone che, spingendosi oltre i limiti del design e dell’imaging, può soddisfare anche il pubblico più attento agli ultimi trend.

Design e foto da copertina: il connubio perfetto per uno stile di vita sempre di tendenza

Cercate il compagno tech giusto che possa accompagnarvi in ogni occasione? Disponibile nei tre splendidi colori Lite Green, Lite Pink e Black. Xiaomi 12 Lite si contraddistingue per un design che unisce sottigliezza (7,29mm), leggerezza (soli 173g) e raffinatezza estetica, ospitando inoltre tre fotocamere posteriori che, incorniciate da anelli metallici, trasmettono quel senso di ricercatezza che darà una marcia in più al vostro stile.

E se voleste catturare i vostri look da passerella?

Xiaomi 12 Lite vanta una fotocamera principale da 108MP, alimentata da un ampio sensore HM2, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP, in grado di catturare immagini nel dettaglio e ad alta definizione da qualsiasi angolazione. Per chi vuole incorniciare il proprio look, la fotocamera frontale da 32MP è dotata di un sensore GD2 e di funzionalità di messa a fuoco automatica, che consentono di scattare selfie ultra-nitidi con chiarezza e colori raffinati.

Inoltre dotato di una serie di straordinarie funzioni di imaging per valorizzare post e video sui social media, tra cui Magic cutout, la modalità Vlog con 19 template e altre interessanti funzioni come One-click AI cinema e una serie di filtri cinematografici di facile utilizzo.

Alte prestazioni 5G ed esperienza audiovideo di primo livello, per una quotidianità di classe

Negli smartphone, esattamente come nei vestiti, l’estetica è importante, ma va di pari passo con i materiali impiegati e la loro qualità.

Per questo Xiaomi 12 Lite è dotato di un chipset Snapdragon 778G, per offrire prestazioni 5G di livello flagship mantenendo l’equilibrio tra prestazioni e consumo energetico, mentre la batteria da 4.300mAh, supporta facilmente un’intera giornata di utilizzo e la ricarica turbo da 67W consente di raggiungere il 100% di batteria in soli 41 minuti.

La ‘tessitura‘ di Xiaomi 12 Lite è coinvolgente a livello visivo, grazie a un display AMOLED da 6,55″ con HDR10+ e Dolby Vision, è in grado di dare vita ad un’esperienza visiva di primissimo livello (68 miliardi di colori), fluida e confortevole; e uditivo, grazie all’ integrazione da una coppia di altoparlanti stereo e la tecnologia audio spaziale Dolby Atmos.

Disponibilità e prezzo

Xiaomi 12 Lite da 8GB+128GB, sarà disponibile in Italia a partire dalle ore 13 del 22 settembre, sul sito ufficiale e Amazon al prezzo di 499,90€. Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone che, spingendosi oltre i limiti del design e dell’imaging, può soddisfare anche il pubblico più attento agli ultimi trend, il 12 Lite di Xiaomi? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.