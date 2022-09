Kojima Productions: siamo di fronte ad un nuovo gioco?

Nonostante non sia giunto alcun annuncio per il Tokyo Game Show 2022, sembra che nella pentola della Kojima Productions stia bollendo un nuovo titolo

Il caro Hideo, si sa, è un autentico guru del videogioco. Padre di serie immortali come Metal Gear Solid e di titoli molto particolari come Death Stranding, di cui abbiamo già parlato più approfonditamente qui, quest’uomo sa come generare hype tra gli appassionati. Recentemente, sul sito della Kojima Productions, è infatti sbucata una curiosa immagine, ma cerchiamo di andare avanti con calma!

Kojima Productions: la vera domanda è “Who Am I?”

L’immagine pubblicata sul sito della Kojima Productions, e scovata anche da un utente di Reddit durante il Tokyo Game Show 2022 VR Tour, sembrano dunque corrispondere. Una donna con il viso oscurato con la scritta “Who Am I?” ovvero “chi sono io?”.

A questo punto lo spazio è tutto riservato alle teorie, ai dubbi, alle speculazioni ed alle ipotesi dei fan. Alcuni pensano che sia l’immagine di Overdose, un horror con protagonista l’attrice americana Margaret Qualley, di Death Stranding 2, come già confermato da Norman Reedus, o di un prossimo titolo in VR. Tutto può essere.

L’unica cosa certa, per il momento, è che tutto tace, ma visto che siamo in periodo di grandi rivelazioni videoludiche (oltre al Tokyo Game Show 2022 abbiamo già parlato dell’Ubisoft Forward, del Nintendo Direct e dello State of Play) non si può mai sapere che cosa ha in serbo per noi il prossimo futuro. Magari si riuscirà anche a dare risposta alla “filosofica domanda” vista nell’immagine, aspettiamo fiduciosi!

