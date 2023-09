One Piece: Netflix annuncia la produzione della stagione 2

Netflix e il creatore e illustratore di One Piece, Eiichiro Oda, hanno confermato la notizia della produzione della stagione 2 del live action

I produttori della serie Netflix basata sul manga e sull’anime di successo sono già pronti da tempo alla realizzazione della stagione 2 di One Piece. Il successo planetario della prima stagione, in effetti non lasciava molto spazio al dubbio, ed oggi è arrivata l’ufficialità. La serie live-action basata su One Piece, arrivata su Netflix lo scorso 31 agosto e nella settimana dal 28 agosto al 3 settembre, quindi in soli 4 giorni, ha accumulato 18,5 milioni di visualizzazioni scalando la Top 10 globale di Netflix e quelle nazionali di 84 Paesi del mondo. Impossibile quindi non pensare a una seconda stagione, ed in effetti Netflix stessa ha confermato che sceneggiature della stagione 2 sono già pronte e hanno fatto anche una previsione di uscita dei nuovi episodi.

Marty Adelstein, CEO di Tomorrow Studios che produce il live-action di One Piece in collaborazione con il creatore del manga Eiichiro Oda e l’editore Shueisha, ha affermato che una volta avviati i lavori i nuovi episodi potrebbero arrivare in streaming circa 12-18 mesi dopo. Naturalmente la produzione non potrà essere avviata finché non sarà terminato lo sciopero degli attori del sindacato SAG-AFTRA ma la produzione potrebbe essere molto veloce superato detto scoglio.

La stagione 2 di One Piece ci sarà, sempre su Netflix

Si rompe così, qualche modo, la famosa maledizione degli adattamenti live-action da anime, finora tutti esperimenti falliti, ad esempio Cowboy Bepop, prodotta dagli stessi Tomorrow Studios e cancellata meno di un mese dopo il debutto.

Penso che Netflix stia cercando di capire quanti episodi ordinare e se dividerli. Penso che avremo notizie nella prossima settimana o tra due settimane. Sembra esserci un grande slancio per continuare su questa strada e elaborare una strategia a lungo termine. Quindi stiamo solo aspettando questo.

ha dichiarato Adelstein. L’esito positivo delle trattative è dipeso anche dalla quantità spropositata di spettatori che la serie è stata in grado di coinvolgere. Vedremo come se la caverà la seconda stagione?

