Razer: arriva il nuovo Viper V3 HyperSpeed

Il Razer Viper V3 HyperSpeed testimonia l’impegno costante di Razer nell’andare oltre i confini del mondo del gaming, garantendo che sia i veterani che i nuovi talenti siano sempre in prima linea. Con il suo design ergonomico di alto livello e le migliori tecnologie disponibili, offre a tutti i giocatori l’opportunità di vivere al massimo le prestazioni Razer . Per ulteriori dettagli sul Razer Viper V3 HyperSpeed, visitate Razer.com .

Equipaggiato con il sensore ottico Razer Focus Pro 30K, il Razer Viper V3 HyperSpeed offre una precisione millimetrica . La straordinaria autonomia della batteria può durare fino a 280 ore in modalità wireless HyperSpeed con una singola pila alcalina AA; assicurando sessioni di gioco ininterrotte. Inoltre, presenta l’opzione di aumentare il polling rate wireless a 4000 Hz utilizzando il dongle wireless Razer HyperPolling (venduto separatamente); in questo modo i giocatori ottengono un vantaggio cruciale di millisecondi rispetto ai loro avversari .

Razer , leader globale nel mondo del gaming lifestyle, è lieta di presentare il Razer Viper V3 HyperSpeed . Viper V3 HyperSpeed è un mouse da gioco wireless che, sfrutta la vasta esperienza dell’azienda nell’ambito degli esports; questo è stato progettato per i professionisti di oggi e per le promettenti future generazioni di campioni. Il Viper V3 HyperSpeed continua la tradizione di eccellenza di Razer e rappresenta un passo significativo nel mondo del gaming professionale ; enfatizzando l’impegno dell’azienda nel fornire agli appassionati di videogiochi strumenti che possono fare la differenza nella competizione.

Per i campioni del futuro e le leggende ecco in arrivo il nuovissimo mouse da gaming Razer Viper V3 HyperSpeed

