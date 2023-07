Loki 2 si mostra nello spettacolare trailer ufficiale

È finalmente arrivato il trailer ufficiale di Loki 2, i cui nuovi episodi arriveranno su Disney+ dal 6 ottobre

Anche nella seconda stagione Loki continua a essere sbalzato avanti e indietro nelle varie epoche, mentre la linea temporale sacra è ormai compromessa. Disney+ e Marvel hanno appena diffuso un nuovo poster e il primo trailer ufficiale della seconda stagione di Loki con Tom Hiddleston. Nella clip, che anticipa quello che vedremo a partire dal 6 ottobre in streaming su Disney+, ritroviamo il Dio dell’inganno alle prese con continui salti temporali, una minaccia per se stesso e per il mondo intero.

Loki 2: cosa aspettarsi dal trailer

La seconda stagione di Loki, fa sapere Disney+, promette nuove emozioni, proiettando il famigerato Dio dell’Inganno in nuove avventure con la TVA. All’inizio della clip vediamo Loki e Mobius (Owen Wilson) recarsi da un archivista della TVA (interpretato da Ke Huy Quan) per cercare una soluzione ai continui salti temporali che coinvolgono il protagonista. I nuovi episodi saranno in continuità con gli eventi del finale della prima stagione in cui Sylvie (Sophia Di Martino) aveva mandato l’universo nel caos pugnalando al cuore Colui che rimane (Jonathan Majors che, come confermato dalla clip, tornerà nonostante i guai giudiziari in cui è stato recentemente coinvolto) la variante di Kang che ha creato la TVA per proteggere la linea temporale sacra. Loki di conseguenza è stato trasportato al quartier generale della TVA di una linea temporale alternativa in cui lui e Sylvie non si sono mai incontrati.

Nella seconda stagione di Loki oltre a quelli già menzionati, troveremo Gugu Mbatha-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15), Neil Ellice (Hunter D-90), Eugene Cordero (Hunter K-5E) e Tara Strong (che doppia Miss Minutes). Nuove aggiunte al cast sono Rafael Casal (Blindspotting), Kate Dickie (Inside Man) e Liz Carr (Silent Witness). Eric Martin, già nello staff della prima stagione della serie Marvel, ha lavorato come capo sceneggiatore della seconda. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.