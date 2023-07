Il Cinema Odeon di Milano, diventato multisala, chiude con la sua ultima proiezione il 31 luglio 2023, con un’attività iniziata il 26 novembre 1929

Il cinema Odeon di Milano è quel cinema rimasto di riferimento per la città e soprattutto rimasto nel cuore della città: subito dietro il Duomo, adiacente alla Galleria Vittorio Emanuele, sotto i portici, stava lì dal 1929. Usiamo il tempo passato, perché il 31 luglio questo cinema chiude i battenti, con la sua ultima proiezione. Un cinema che ha visto la guerra, in tutti i sensi, perché il suo edificio fu colpito dai bombardamenti e riaprì subito ospitando anche i concerti della Scala in quel periodo. Fu nel 1989 che divenne il primo multisala e poi nel 2009 passò al gruppo The Space, con le sue dieci sale. Scopriamo i dettagli della chiusura del Cinema Odeon di Milano.

Cinema Odeon Milano: la chiusura definitiva

Il cinema del centro città che ha visto negli anni code infinite per le anteprime e per i film più attesi, che ospita un pubblico di tutte le età, proprio grazie alla sua posizione strategica. Negli ultimi anni è diventato anche il cinema delle premiere, ovvero le anteprima nazionali dei film più importanti, ospitando anche grandi star internazionali e anche incontri importanti sul mondo del cinema. Il Cinema Odeon era diventato un riferimento non solo per il pubblico, ma anche per tutti i giornalisti che si recavano per le anteprime dei film e si potevano incontrare per parlare di cinema, come si faceva una volta all’uscita, nella strada per andare verso la metro.

Al posto del Cinema Odeon ci sarà un centro commerciale, ma non tutto sembra perduto, perché probabilmente al suo interno rimarrà lo spazio per circa cinque sale, dove comunque sarà possibile godere ancora della magia del cinema. Non sarà la stessa cosa, questo lo sappiamo e non sarà di certo una consolazione per gli appassionati di cinema. L’idea comunque che ancora qualche sala cinematografica rimarrà comunque nel centro di Milano, ci fa accettare questa brutta notizia in modo meno amaro.

