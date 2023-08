Doppia sorpresa per i fan del regista Cristopher Nolan. In attesa di Oppenheimer torna al cinema per pochi giorni anche Interstellar

Agosto è ormai arrivato e con lui tante nuove sorprese cinematografiche. Tra serie tv e film in uscita, non si può negare che questo sia il mese di Cristopher Nolan. In grande attesa del suo prossimo film, Oppenheimer, sarà infatti possibile rivedere al cinema un altro dei suoi grandi successi: Interstellar. Il film torna nelle sale per festeggiare il centenario della Warner Bros. Pictures. In onore di questa ricorrenza, potremo rivedere, oltre ad Interstellar, molte altre pellicole di grande successo, ecco quali.

Il ritorno nelle sale | Interstellar: il film torna al cinema

Sono ormai passati 100 anni dalla fondazione ufficiale della la Warner Bros, ad opera di Albert, Sam, Harry e Jack Warner. Da quel 4 aprile 1923 i successi sono stati molteplici ed alcuni di questi torneranno in sala proprio per festeggiare il centenario di questa casa di produzione. Dopo Il Mago di Oz, Superman (1978), Le ali della libertà e Casablanca, ora è il turno di Interstellar, che sarà disponibile dal 31 luglio al 2 agosto.

Se siete amanti dei cult cinematografici, ma non avete mai visto questo film, vi consigliamo di correre al cinema per gustarvi una delle pellicole di maggior successo di Nolan, con protagonisti Matthew McConaughey, Jessica Chastain e Anne Hathaway. Il film permetterà agli spettatori di essere catapultati in un futuro difficile per gli abitanti della Terra, costretti a combattere contro una dura carestia che potrebbe avere conseguenze disastrose per il genere umano. Alla ricerca di una soluzione contro l’estinzione, una squadra di esploratori intraprende una missione che li porterà in viaggio nella galassia, per scoprire se gli uomini potranno avere una via di fuga.

Il calendario completo

I festeggiamenti per il centenario non si fermeranno ad Interstellar, ma continueranno portando in sala molti altri film di grande successo. Si continuerà con:

Dunkirk – Dal 7 agosto al 9 agosto

– Dal 7 agosto al 9 agosto I 3 dell’Operazione Drago – Dal 14 agosto al 16 agosto

– Dal 14 agosto al 16 agosto L’Esorcista – Dal 18 settembre al 20 settembre

– Dal 18 settembre al 20 settembre Beetlejuice – Spiritello porcello – Dal 23 ottobre al 25 ottobre

– Spiritello porcello – Dal 23 ottobre al 25 ottobre Gremlins – Dal 13 novembre al 15 novembre

– Dal 13 novembre al 15 novembre I Goonies – Dal 4 dicembre al 6 dicembre 2023

Ma non è tutto, perché anche le piattaforme streaming e On Demand celebreranno l’evento. Per l’occasione, gli store digitali creeranno room dedicate ad alcuni dei titoli di maggior successo della casa di produzione. Il volume Classic Hollywood, che comprende 5 grandi titoli in 4K UHD e Blu-ray è già disponibile. Seguiranno poi New Hollywood e Modern Blockbuster, con titoli più recenti. Warner TV porterà invece gli spettatori in un viaggio emozionante, per ripercorrere la storia di Warner, con grandi titoli del passato, arrivando anche agli anni ’30.

