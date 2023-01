Ke Huy Quan debutta nel mondo Marvel

Dopo il successo ottenuto per il ruolo in Everything Everywhere All at Once; Ke Huy Quan si dichiara pronto al debutto nel mondo Marvel

Scritturato da Steven Spielberg per Indiana Jones e il tempio maledetto, apparso nel cult anni 80 I Goonies; l’attore di origine vietnamita Ke Huy Quan, dopo un periodo lontano dagli schermi, è tornato alla ribalta grazie all’interpretazione in Everything Everywhere All at Once. Scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert; ha conquistato nell’immediato il plauso del pubblico e della critica, trionfando nell’ultima edizione dei Golden Globe, nella categoria miglior attore non protagonista (ottenuta da Ke Huy Quan stesso).

L’attore, difatti, grazie al suddetto ruolo, ha saputo accalappiare anche l’attenzione di Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios.

Lo stesso Feige da subito fan di Everything Everywhere All at Once; ha confessato la voglia di coinvolgere personalmente il giovane Quan in uno dei progetti nel MCU. Ecco di seguito le dichiarazione di Ke Huy Quan:

Quando è uscito il nostro film, la prima telefonata che ho ricevuto è stata quella di Kevin Feige, che mi ha gentilmente chiesto se volevo unirmi al MCU.

Da questo, ecco spiegata la partecipazione alla seconda stagione della serie Marvel Loki.

Ke Huy Quan: dettagli sulla seconda stagione di Loki

Quale sia stato lo stratagemma per attirare Ke Huy Quan nella fitta tela Marvel, ancora non è chiaro. Tra le tanti voci in circolo, si ipotizza sia stato merito dei fratelli Russo, noti per essere stati i produttori di Everything Everywhere All at Once, nonché storici collaboratori della Marvel. L’unica certezza di questa circostanza, è data dal ruolo interessante in cui dovrà calarsi l’attore, ovvero: un funzionario della TVA – la Time Variance Authority – noto come B-O (abbreviazione di Orobus), responsabile della sezione tech.

Nella seconda stagione di Loki, Quan si unirà al cast composto da Tom Hiddleston, Gugu Mbatha-Raw, Sophia di Martino ed Owen Wilson. Jonathan Majors, invece, potrebbe forse ritornare ancora più villain delle prossime fasi del MCU.

