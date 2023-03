Liv Tyler tornerà nel MCU con il prossimo Captain America 4

Con l’arrivo di Captain America 4, New World Order, Liv Tyler tornerà nel MCU nei panni di Betty Ross

Liv Tyler torna nel MCU dopo ben quindici anni d’assenza. L’attrice riprenderà infatti il ruolo di Betty Ross, apparsa ne L’incredibile Hulk. Nel secondo film del MCU, che però è stato anche uno dei più dimenticati, prima della sostituzione di Edward Norton nei panni di Bruce Banner con Mark Ruffalo, era lei una delle protagoniste. Dopodiché ci sono stati molti anni di silenzio e di assenza. Ma adesso Liv Tyler è infatti pronta a riprendere il ruolo di Betty Ross dopo ben quindici anni di assenza, recitando al fianco di Anthony Mackie e di un altro storico attore americano, Harrison Ford.

Al momento non è chiaro il ruolo che Betty ricoprirà all’interno della trama di Captain America 4 New World Order, ma è probabile che il suo ritorno sia legato a quello di suo padre, il generale Thaddeus “Thunberbolt” Ross che avrà il volto di Harrison Ford, chiamato a sostituire il defunto William Hurt.

Liv Tyler e il ritorno nel MCU

Prima di Liv Tyler, gli altri due protagonisti del cast dell’incredibile Hulk del 2008, William Hurt e Tim Roth, avevano già fatto ritorno nel MCU. Hurt ha infatti rivestito i panni del militare Ross in più occasioni, da Captain America: Civil War, ad Avengers: Infinity War ed Endgame, a Black Widow. Tim Roth ha invece interpretato nuovamente Emil Blonsky / Abominio nella serie She-Hulk, al fianco di Tatiana Maslany e Mark Ruffalo. Completano poi il cast di Captain America 4 Tim Blake Nelson, già apparso ne L’incredibile Hulk nel ruolo di Samuel Sterns, Shira Haas, Carl Lumbly e Danny Ramirez, i quali hanno debuttato nel MCU in The Falcon and the Winter Soldier, nei panni rispettivamente di Isaiah Bradley e Joaquin Torres.

La trama del cinecomic è attualmente avvolta nel mistero. Sappiamo solo che vedrà l’avvento di un nuovo Captain America, Sam Wilson\Falcon (Antonhy Mackie). Le riprese sono attualmente in corso ad Atlanta e dovrebbero terminare in tempo per la data d’uscita prevista, il 3 maggio 2024. La regia è affidata a Julius Onah mentre la sceneggiatura è stata scritta da Malcolm Spellman e Dalan Musson. Non resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti su Captain America: New World Order, che naturalmente vi forniremo sulla nostra pagina dedicata a film e serie tv.

