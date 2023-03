The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, confermato Nintendo Switch OLED a tema

Se ne parlava, se ne parlava e l’edizione speciale di Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è realtà

Molti aspetti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono stati chiacchierati a lungo, e oltre al gameplay sul quale la Grande N ha finalmente fatto luce c’è anche la presenza di un modello a tema di Nintendo Switch OLED. L’elegante edizione speciale della console, dal design esclusivo, è stata rivelata (o dovremmo dire confermata, visti i recenti rumor) dal Colosso di Kyoto subito dopo i dieci minuti che abbiamo passato con piacere in compagnia di Eiji Aonuma. La console non sarà venduta insieme al gioco, ma in compenso (o forse proprio per questo) sarà da noi prima di allora.

Hardware degno della tecnologia Sheikah, con Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Se volete mettere le cose in chiaro sul vostro intento di tuffarvi in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sappiate che quest’edizione di Nintendo Switch OLED sarà nei negozi il 28 aprile. Ci separa dunque un mese esatto da questa dichiarazione di fedeltà, che adorna il dock con lo stemma di Hylia. Ma non è tutto: al day one è possibile per i fan effettuare un secondo all-in, visto che il 12 maggio è previsto anche l’arrivo di un Pro Controller e di una custodia, entrambi aderenti al tema portante della giornata. Qui sotto potete vedere il video di presentazione per tutti gli accessori annunciati.

L’eleganza del design, insomma, traspare in ogni singolo fotogramma del mini-trailer. A seconda delle vostre esigenze, avrete modo di accompagnare il lancio del titolo come meglio preferite. Già di suo, il gioco promette di espandere notevolmente quanto visto e apprezzato nel 2017, quando Breath of the Wild vinse per Nintendo Switch (e, in un momento di considerevole riscatto per la console, Wii U) il premio di gioco dell’anno ai Game Awards. Con un’enfasi ancora maggiore sulle opzioni a disposizione del giocatore per affrontare in totale libertà la sua avventura, non ci stupiremmo se il team di Aonuma facesse il bis.

Ora sta a voi dirci la vostra: il vostro portafogli è già in… lacrime? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.