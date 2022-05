Life & Beth: una nuova Comedy su Disney Plus

Una nuova serie è approdata su Disney Plus, si tratta di Life & Beth, un’imperdibile comedy, disponibile nella sezione Star

A partire da oggi, la sezione Star, che Disney ha dedicato ad un pubblico adulto, si arricchisce di una serie tv originale, composta da 10 episodi dal titolo Life & Beth. Si tratta di una nuova comedy che porterà lo spettatore nella vita di Beth, una ragazza dalla vita perfetta, almeno apparentemente.

Trama e cast di Life & Beth

Beth è una donna dalla vita che in molti definirebbero appagante. Vive a Manhattan, è stimata da tutti, ha un buon lavoro come venditrice di vino ed ha una relazione duratura con un ragazzo di successo. Sembra tutto perfetto, fino a quando un incidente costringe la ragazza a confrontarsi con il suo passato. Attraverso il ricordo della sua adolescenza, Beth inizia a dubitare di sé e a chiedersi chi è davvero e chi vuole diventare. Inizierà così un lungo percorso verso un cambiamento che la porterà ad essere più coraggiosa, vera e consapevole. Il pubblico la accompagnerà durante questo viaggio, fatto di traumi, comicità e accettazione.

La serie, prodotta da Endeavor Content, ha per protagonista Amy Schumer che ne è anche scrittrice, direttrice ed executive producer insieme Kevin Kane, Daniel Powell e Ryan McFaul. La Schumer, comica e sceneggiatrice, è famosa per aver vinto in passato due Emmy Award per Inside Amy Schumer (2013) e per una nomina ai Golden Globe come miglior attrice in una serie commedia o musicale per Un disastro di ragazza (2015), con cui vinse anche un Critics Choice Award.

Al fianco dell’attrice, troveremo Michael Cera (Juno, 2007) e Susannah Flood (Law & Order: Unità Speciale, 2015-2020). Nel cast anche alcune Guest star come Laura Benanti (Tick, Tick… Boom!, 2021), Kevin Kane (This Teacher, 2018), Larry Owens (Modern Love, 2021) e Michael Rapaport (Una vita al massimo, 1993).

La commedia drammatica era stata presentata per la prima volta su Hulu, il servizio di streaming americano di proprietà di The Walt Disney Company, il 18 marzo 2022 e già ad aprile è stata rinnovata per una seconda stagione di dieci episodi.

Se avete voglia di accompagnare Beth in questo suo viaggio di rinascita e conoscenza di sé, non vi resta che collegarvi su Disney Plus, Life & Beth vi sta aspettando.

