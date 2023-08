Sarà rinviato al 2024 Dune: Parte 2. La stessa sorte spetterà anche ad altre nuove uscite, come Godzilla x Kong e La Guerra dei Rohirrim

Brutte notizie per i fan di Dune, l’uscita del capitolo 2 è stato infatti posticipato di qualche mese, a causa del pesantissimo sciopero di sceneggiatori e attori, che da diverso tempo sta mettendo in seria difficoltà il mondo del cinema americano. La difficile situazione ha imposto a Warner Bros Discovery e Legendary di posticipare alcune delle sue pellicole di punta, in uscita nei prossimi mesi. Oltre a Dune infatti, subiranno ritardi anche Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim e Godzilla x Kong: The New Empire.

Le cause degli spostamenti | Dune: Parte 2, rinviato il nuovo capitolo della saga

Sembrerebbe che i motivi di questa decisione siano imputabili agli scioperi che stanno coinvolgendo anche il gruppo degli attori protagonisti. Il rischio era quello di dover promuovere l’uscita di Dune senza la partecipazione di Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson e Austin Butler. Insomma un problema non indifferente visto l’interesse e l’amore che il pubblico nutre per loro. Per il momento restano invece invariate le uscite di altre pellicole molto attese, come Wonka, The Colour Purple e Aquaman and the Lost Kingdom, previste ancora per il 2023.

Nuovi appuntamenti

Scopriamo dunque quali sono le nuove date, stabilite per ciascuna pellicola sopracitata. Se per Dune: Parte 2 i fan non vedevano l’ora dell’arrivo di novembre, per gustarsi il continuo delle avventure di Paul Atreides, ora dovranno attendere fino al 15 marzo 2024, giorno in cui la pellicola arriverà nelle sale americane. Abbiamo nuove date anche per gli altri due film coinvolti nel rinvio. Godzilla X Kong: The New Empire, precedentemente in uscita proprio il 15 marzo, ha dovuto cedere il suo slot a Dune, per questo ora è in programma per il 12 aprile 2024. Stessa sorte per Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, che ora è previsto per il 13 dicembre 2024.

Nella speranza che tutto non slitti nuovamente e che non ci siano altri rinvii, noi di Tuttotek vi salutiamo. Con la promessa di rimanere sempre pronti a scovare per voi altre news dedicate ai vostri film e serie tv preferite.

