Wonka: il primo trailer del film con Timothée Chalamet

In arrivo anche nei cinema italiani l’attesissimo Wonka, il film che ripercorre la giovinezza dell’eccentrico cioccolatiere Willy Wonka: ecco il primo trailer

Il noto personaggio letterario di Roald Dahl sta per fare il suo debutto al cinema e, per l’occasione, è stato pubblicato il primo trailer del film Wonka. Per far vedere chi fosse questo ragazzo con la bombetta e bastone prima di aprire la sua tanto sognata e desiderata fabbrica di Cioccolato la produzione ha ingaggiato Timothée Chalamet. Tuttavia, come in ogni favola che si rispetti, c’è una nemesi ad ostacolare i progetti ambiziosi del giovane protagonista. Infatti, Willy dovrà vedersela con il cartello del cioccolato che impedisce l’apertura di una nuova bottega nella Galleria Gourmet, appigliandosi a una burocrazia farraginosa e antiquata. Tra i motivi per cui vale la pena aspettare la proiezione di questo film, la cui data di uscita è prevista per il 14 Dicembre, sono molteplici. Il trailer ce ne svela alcuni.

Il trailer di Wonka, in uscita al cinema a dicembre

Sicuramente sarà interessante confrontare “Wonka” con le precedenti pellicole, il musical “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” (1971) con protagonista Gene Wilder e “La Fabbrica di cioccolato” di Tim Burton con Johnny Depp nel ruolo del protagonista. Accattivante è di certo il cast stellare, a partire dal giovane Timothèe Chalamet, che ha sbaragliato la concorrenza di Ezra Miller e Ryan Gosling. La sua interpretazione promette di offrire al pubblico una nuova e interessante prospettiva su questo piccolo capolavoro. Ad accompagnarlo in questa splendida avventura cinematografica ci saranno anche Olivia Colman, Jim Carter, Calah Lane, Keegan Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton e Sally Hawkins.

Infine, di spicco è la regia dell’inglese Paul King, famoso per aver firmato già popolari pellicole, come “Paddington” e “Paddington 2” e la produzione che vanta successi come Harry Potter. A rendere ancora più golosa l’attesa della proiezione è il rilascio del suo primo trailer ufficiale, le cui immagini lasciano a bocca aperta per la meraviglia. Sarà possibile notare anche Hugh Grant, nelle sembianze di un Umpa Lumpa, e Rowan Atkinson, nei panni di un prete. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su questa e altre produzioni.

