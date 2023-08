The Last of Us: HBO apre le porte al possibile Spin-Off

The Last of Us serie HBO, potrebbe avere un possibile spin-off nell’armadio. Ecco tutte le novità rivelate dal regista e co-sceneggiatore Craig Mazin

Il regista e co-sceneggiatore di The Last of Us, Craig Mazin si è dichiarato pronto ad aprire le porte ad un possibile spin-off agganciato alla serie. Difatti secondo le dichiarazione rinvenute sul web, la serie di successo HBO tratta dall’universo videoludico di PlayStation; sarebbe prossima a governare nuovi orizzonti con una possibile saga. Ecco le dichiarazioni di Craig Mazin:

In linea di principio non ho nulla in contrario. E sono sicuro che anche Neil sarebbe interessato. Se fosse qualcosa di sensato non vedo perché dire di no. La mia grande speranza è che se ci fosse qualcosa di questo tipo, fosse fatto sempre con la stessa cura e lo stesso rispetto che stiamo mettendo nella serie in questo momento

The Last of Us: le novità sulla prossima stagione HBO e lo spin-off

Parlando con The Wrap, Craig Mazin ipotizza insieme allo sviluppatore Neil Druckmann; la volontà di ampliare l’universo narrativo di The Last of Us, rendendolo il più possibilmente fedele al mondo post-apocalittico descritto nei videogame. Ecco altre dichiarazioni rivelate in esclusiva dal regista e co-sceneggiatore:

Non si sa maiPotrebbe concludersi dopo tre o cinque stagioni, ma quattro mi sembra un buon numero. Alcune stagioni, a causa della storia che stiamo raccontando, avranno bisogno di meno episodi e altre di più

Al momento né HBO e né Craig Mazin hanno fornito ulteriori dettagli o date presunte di uscita sullo spin-off futuro. L’unica certezza relativa al panorama delle serie di The Last of Us, è legata alla conferma della seconda stagione in programma. Già precedentemente annunciata, vedrà il ritorno dei due protagonisti della serie Bella Ramsey e Pedro Pascal, rispettivamente interpreti dei protagonisti Ellie e Joel. Le riprese attualmente ferme a seguito dello sciopero che ha coinvolto gli sceneggiatori e gli attori di Hollywood; potrebbero condurre l’attesa dell’atterraggio ondemand fino al 2025.

