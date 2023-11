Creed 4: lo spin off di Rocky è in fase di produzione

Il produttore Irwin Winkler ha confermato che Creed 4, prossimo capitolo della saga nata come spin-off di Rocky con Michael B. Jordan è ufficialmente in sviluppo

Il Creed Verse è finalmente realtà. L’universo cinematografico nato come spin-off della saga Rocky è destinato ad espandersi con un quarto capitolo, come fortemente voluto dal suo protagonista, Michael B. Jordan. Il produttore Irwin Winkler ha infatti confermato che Creed IV è ufficialmente in fase di sviluppo e sancirà il ritorno di Jordan non solo come attore ma anche come regista, dopo lo straordinario successo ottenuto con Creed III.

Nato come spin-off di Rocky, Creed – Nato per combattere si svolge nove anni dopo gli eventi di Rocky Balboa, settimo film della saga principale che ha riportato Sylvester Stallone sul ring. Protagonista del progetto è però Michael B. Jordan che, nei panni di Adonis Johnson, figlio illegittimo di Apollo Creed, ha riscosso un successo tale da garantire al lungometraggio ben due sequel, Creed II e Creed III, e ha sancito il debutto alla regia dello stesso Jordan. Come accennato, Creed 4 è entrato ufficialmente in sviluppo, come rivelato dal produttore Irwin Winkler, che ha ribadito la sua completa fiducia in Michael B. Jordan:

Stiamo progettando di realizzare Creed IV proprio in questo momento. Abbiamo una storia molto bella ed una trama davvero buona. I piani hanno subito un ritardo a causa dello sciopero, come quelli di tutti gli altri, ma probabilmente fra un anno entreremo in pre-produzione.

Creed 4: Michael B. Jordan attore e regista

Michael B. Jordan tornerà quindi dietro e davanti la macchina da presa per proseguire la storia di Adonis Creed. Al momento non è chiaro quando Creed IV debutterà nelle sale, ma stando alle parole di Winkler bisognerà aspettare almeno un paio d’anni. Il successo di Creed III, accolto positivamente tanto dal pubblico quanto dalla critica, aveva del resto spianato la strada ad un quarto sequel, rivelando anche le incredibili capacità di Jordan anche come regista. Al fianco della star, ritroveremo quasi sicuramente Tessa Thompson che dovrà trovare il modo di conciliare i suoi impegni con l’MCU, dove interpreta Valchiria, con le riprese di Creed IV. Improbabile, invece, il ritorno di Jonathan Majors, volto di Damian Anderson, vecchio amico di Adonis e suo rivale in Creed III, a causa delle accuse di violenza domestica a suo carico, che potrebbero costargli anche il suo contratto con i Marvel Studios, dove presta corpo e voce al villain Kang il conquistatore e alle sue varianti.

