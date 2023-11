Star Wars: Knights of the Old Republic, remake apparentemente cancellato

“Fare, o non rifare, non c’è remake”: il ritorno di Knights of the Old Republic nella Galassia videoludica di Star Wars è stato cancellato?

A quanto emerge dagli ultimi rumor (che vi invitiamo subito a prendere con le pinze), è possibile che il remake tanto atteso di Star Wars: Knights of the Old Republic sia stato cancellato senza molte cerimonie. Questo quanto emerso da Jeff Grubb, che ha commentato l’ultima dichiarazione di Lars Wingefors. Durante l’ultimo colloquio trimestrale con gli azionisti, l’amministratore delegato di Embracer Group ha dichiarato di essere consapevole di quanto “qualunque cosa io dica diventa un titolo sulle testate” in risposta ad una domanda sul remaster. Grubb ha dato un contesto al no comment di Wingefors, in quanto stando ai rumor il gioco è stato “tolto ad Aspyr Media, autori di molti remaster di Star Wars, e dato a Saber Interactive.”

Embracer’s Star Wars: Knights of the Old Republic remake is reportedly not in active development.https://t.co/IGVys9HUs5 pic.twitter.com/v0h0wS4XXe — VGC (@VGC_News) November 20, 2023

Altri rumor su Star Wars: Knights of the Old Republic, remake cancellato?

“Ci sono stati altri rumor in merito al fatto che il gioco sia passato per altri studi da allora”, prosegue Jeff Grubb. “Voglio essere chiaro – nessuno sta lavorando al gioco al momento, punto e basta.” Il titolo è nato come presunta collaborazione tra Aspyr, Lucasfilm Games e Sony Interactive Entertainment. Lo abbiamo visto tra gli annunci del PlayStation Showcase di settembre 2021. Negli ultimi due anni, i problemi del gioco sono stati molteplici. Bloomberg ha dichiarato l’estate scorsa che lo sviluppo era giunto ad un binario morto. Embracer ha confermato in precedenza il coinvolgimento di Saber Interactive, ma due mesi fa Sony ha rimosso i post sui social in merito al gioco (e privatizzando il trailer di reveal) attribuendo la causa alle licenze della musica. “Lo confermo al 100%: non ci sta lavorando nessuno”, conclude lapidario Grubb. “Ho sentito che Sony non vuole averci più nulla a che fare.”

Ora sta a voi dirci la vostra: state sperando che Grubb per una volta si sbagli? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.