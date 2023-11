Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco il trailer di gameplay per Harley Quinn

L’ex psichiatra del mondo DC, Harley Quinn, è al centro del nuovo trailer di gameplay ufficiale per Suicide Squad: Kill the Justice League

Come ricorderete, con il primo episodio di “Insider” Rocksteady Studios e WB Games hanno definitivamente concluso il silenzio stampa per Suicide Squad: Kill the Justice League, ed ora è il turno di Harley Quinn nello specifico per ricevere un trailer di gameplay tutto suo. Si tratta di una breve panoramica per la veterana della trilogia di Arkham nello sparatutto in terza persona open world. Potete trovare il video di presentazione qui sotto, nel quale vengono sfoggiate tutte le varie abilità del personaggio. L’aspetto cinematografico viene lasciato ad Amanda Waller, che fa da narratrice per il “briefing” su uno degli elementi chiave della Task Force X.

Svelato il gameplay di Harley Quinn per Suicide Squad: Kill the Justice League

In quanto uno dei personaggi giocabili al lancio, Harley Quinn si prospetta come “una donna che da sola equivale a un esercito”: così la descrive la stessa Waller. E in linea con quanto ci si aspetta dal primo amore (malato) del Joker, in combattimento la fu Harleen Quinzel è un elemento quanto mai caotico. Ed esplosivo, naturalmente. Le sue doti di movimento non mancano di enfatizzarne l’agilità e la velocità: di certo godere dei gadget rubati da Batman aiuta a girare per Metropolis più in fretta. Il titolo uscirà su PS5, Xbox Series X/S e PC il 2 febbraio 2024. Se volete giocarlo proprio su computer, abbiamo dedicato un articolo a parte per i requisiti della versione PC.

Ora sta a voi dirci la vostra: chi potrebbe essere il prossimo personaggio a finire sotto i riflettori? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.