Con l’uscita di Oppenheimer, si è tornati a parlare della non linearità dei film di Christopher Nolan. Il regista ha spiegato il perché

Il mondo del cinema italiano è in grande attesa per quello che si prospetta essere uno dei film di maggior successo del 2023. Stiamo chiaramente parlando di Oppenheimer, film incentrato sulle vicende di J Robert Oppenheimer, il fisico che ha portato allo sviluppo della bomba atomica. Purtroppo l’Italia è, almeno per ora, tagliata fuori dalle prime impressioni che il film sta scatenando in altre parti del mondo, visto che qui la pellicola arriverà solo il 23 agosto. L’uscita di questo nuovo progetto ha riacceso vecchi interrogativi sullo stile di Nolan. Primo fra tutti: perché le sue storie spesso non seguono una linearità temporale? È lo stesso regista a rispondere a questa domanda.

Una nuova era per i film non lineari | Christopher Nolan: ecco perché i suoi film non sono lineari

Trame contorte e non lineari sono ormai un marchio di fabbrica per il regista che, dopo pellicole come Tenet e Dunkirk, solo per citare le più recenti, ha fatto di questo stile un tratto distintivo. Inutile negare che chiunque sia a conoscenza del suo modo di fare cinema, sa già cosa dovrà aspettarsi di fronte ad una sua nuova pellicola. Lo stesso Nolan si è soffermato sulla sua abitudine di creare film con questa caratteristica. Ha confessato:

Non vedo i film in termini di equilibrio tra semplicità e complessità, penso piuttosto che tutto ciò abbia a che fare con il mistero. Le nostre aspettative sui film sono state plasmate dal modo di proporre le narrazioni da parte della televisione e a volte non è il massimo. Quindi uso spesso strutture non cronologiche, strutture non lineari. Era un metodo che veniva molto praticato nell’era del muto, nei primi film sonori, fino all’arrivo della televisione. Poi la televisione ha imposto un approccio più lineare, più semplice, per via del modo in cui guardavamo gli show dagli anni Cinquanta in poi.

Insomma i film lineari avrebbero preso piede proprio grazie alla loro semplicità. Del resto, sul piccolo schermo (unico mezzo per vedere film oltre al cinema, fino a qualche anno fa), i film scorrono senza la possibilità di fermarli o tornare indietro. La comprensione della trama doveva quindi essere diretta, facile e veloce; una trama lineare è sempre stata perfetta per questo scopo. Ma ora, con l’avvento dello streaming le cose potrebbero decisamente cambiare. Lo stesso Nolan ne è convinto:

Con l’arrivo degli Home Video, e ora con lo streaming, possiamo essere più avventurosi, perché puoi guardare qualcosa, puoi fermarlo, puoi riavvolgere, dargli un’occhiata. Ora possiamo fare narrazioni più complicate.

