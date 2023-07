Maserati: addio al motore V8, si va verso l’elettrico!

Maserati entro fine anno abbandonerà lo storico motore V8 per intraprendere una nuova strada verso l’elettrico. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Maserati sta vivendo un’importante evoluzione verso l’elettrificazione, annunciando l’abbandono del leggendario motore V8 a favore di veicoli elettrici. Questa decisione è in linea con i piani dell’azienda di avere una versione elettrica per ogni modello entro il 2025 e diventare completamente elettrica entro il 2030. Questa svolta rappresenta un passo significativo per la casa automobilistica, che ha una lunga storia legata al potente motore V8, sin dal 1959 con la Maserati 5000GT.

Per segnare questo nuovo corso, Maserati ha già lanciato la GranTurismo Folgore, la prima vettura elettrica del brand, e la Grecale Folgore, la versione elettrica della sua ammirata SUV. Questi modelli segnano l’inizio di una nuova era per Maserati, focalizzata sull’innovazione sostenibile e sulla riduzione delle emissioni. Per celebrare il passato e il futuro, Maserati ha organizzato un evento speciale durante il Motor Valley Fest a Modena. Le strade della città sono state animate dalle iconiche vetture del Tridente, esposte in luoghi simbolici.

Maserati: dal motore V8 all’elettrico!

La gamma elettrica Folgore, comprendente la GranTurismo Folgore One Off Luce e la Grecale Folgore, è stata presentata in Piazza Grande insieme alla GEN3 Maserati Tipo Folgore, protagonista del Campionato del mondo di Formula E. Maserati ha anche dedicato uno spazio speciale per la gamma Trofeo, con Levante, Ghibli e Quattroporte in edizione Zéda, omaggiando così il motore V8 e il suo importante ruolo nella storia dell’azienda. Lo showroom di Maserati a Viale Ciro Menotti è stato trasformato in un museo dell’automobile, esibendo la storia della GranTurismo dal passato fino ai modelli attuali, incluso il prototipo Zéda e la GranTurismo One Off Prisma.

Con questa nuova visione e con l’abbandono del motore V8, Maserati dimostra il suo impegno nel creare un futuro sostenibile, senza dimenticare le radici storiche e l’innovazione tecnologica che l’hanno resa un’icona dell’industria automobilistica di lusso. L’azienda si prepara a guidare la strada verso un’era elettrica, mantenendo sempre il suo spirito di prestazioni e design distintivi.

Per ulteriori notizie dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.