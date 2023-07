Epos Impact 5000T per un’esperienza Microsoft Teams al top

EPOS presenta la nuova serie di cuffie IMPACT 5000T. Le cuffie DECT wireless certificate per Microsoft Teams; create per i professionisti moderni

La nuova cuffia Epos IMPACT 5000T, è stata progettata per offrire una soluzione di cuffie flessibile che si integra perfettamente con le funzionalità di Teams. Basata sulla tecnologia EPOS BrainAdaptTM, questa serie consente di rimanere concentrati più a lungo e di migliorare la produttività.

Certificata per Microsoft Teams, la serie IMPACT 5000T insieme al dispositivo IMPACT SDW D1 USB (Dongle DECT) garantiscono un’esperienza utente di alta qualità. Un pulsante dedicato a Teams chiama e risponde alle notifiche con un solo clic. La discreta luce LED indica la presenza di un nuovo messaggio, una chiamata persa o l’inizio di una nuova riunione.

Massima chiarezza della voce, comfort e flessibilità assoluta con le nuove cuffie Epos Impact 5000T

Chi lavora in uffici molto frequentati, non può permettersi che il rumore ambientale e le voci dei vicini disturbino le chiamate. Grazie all’audio a banda super larga e all’avanzato sistema di cancellazione del rumore a due microfoni, IMPACT 5000T di Epos offre la massima chiarezza vocale per chiamate sempre cristalline e di alta qualità.

La nuova cuffia Epos IMPACT 5000T è stata sviluppata per soddisfare le esigenze delle dinamiche lavorative di oggi. Con funzionalità plug-and-play, tripla connettività a computer, scrivania e telefono cellulare e una portata wireless fino a 180 m, che consente agli utenti di muoversi liberamente all’interno dell’ufficio.

Gli utenti possono indossare le cuffie per tutto il giorno, grazie ai morbidi cuscinetti in similpelle per ore e ore di comfort. Come per tutte le tecnologie di comunicazione, la sicurezza è una prioriità. L’accoppiamento protetto, l’autenticazione a 128 bit e la certificazione DECT Security offrono un elevato livello di sicurezza contro l’accesso non autorizzato da parte di terzi.

Ciò garantisce che le conversazioni siano veramente private e protette da violazioni della sicurezza. La dotazione standard comprende la Cuffia IMPACT 5000T, la stazione base, il cavo di alimentazione e un dongle.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove Epos Impact 5000T ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).