Oppenheimer: l’errore nascosto nel nuovo film di Christopher Nolan

Scopriamo di seguito l’errore nascosto nel nuovo chiacchierato film di Christopher Nolan; Oppenheimer. Tra i più attesi del 2023; con protagonista l’attore Cillian Murphy

Tra i titoli più attesi del 2023; ecco spuntare in cima alla lista il nuovo film di Christopher Nolan, Oppenheimer. Biopic intenso pronto a infrangere e portare grande novità nello stile inconfondibile di Nolan; nasconde un piccolo errore non passato inosservato. Previsto nelle sale italiane il prossimo 23 agosto, incentrato sulla figura storica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, vede protagonisti gli attori Cillian Murphy e Emily Blunt.

Per i più audaci vogliosi di scoprire in anteprima l’errore nascosto; proseguite nella lettura coraggiosi.

Oppenheimer: l’errore dietro il biopic di Christopher Nolan

Con grande plauso della critica; Oppenheimer si rivela ad oggi essere il film più chiacchierato nella carriera percorsa fino ad oggi da Christopher Nolan. Regista di successo legato a titoli quali: Inception, Interstellar, Dunkirk; Tenet e non per ultima, il reboot incentrato sulla trilogia de Il Cavaliere Oscuro; batte questa volta ogni aspettativa, dedicandosi ad un film pregno di verità, dolore e realtà storica amara.

Tuttavia, nonostante l’attento e minuzioso obiettivo di voler raccontare la figura dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer (considerato uno dei padri fondatori della bomba atomica); c’è un errore che rende il film portatore di un’esattezza storica non indifferente: una bandiera americana che sventola mostrando cinquanta stelle. Difatti, essendo il film Oppenheimer ambientato nel 1945; la bandiera inquadrata nella in una scena con protagonista Cillian Murphy; non verrà realizzata fino al 1959, ovvero; quando l’allora presidente americano Eisenhower la rese ufficiale con l’ordine esecutivo 10834.

Oltre questo piccolo errore di inesattezza storica; il film sembra già essere in lista per i prossimi Oscar. Scritto e diretto da Christopher Nolan; Oppenheimer è un thriller storico, prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e lo stesso regista Christopher Nolan. Girato sia in IMAX 65mm che in pellicola di grande formato 65mm; vedono per la prima volta incluse, sezioni in fotografia analogica IMAX in bianco e nero.

