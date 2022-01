Andrew Garfield: al cinema di nascosto per vedere Spider-Man: No Way Home

Andrew Garfield ha confessato ad Entertainment Tonight di essersi intrufolato al cinema con Tobey Maguire, per vedere Spider-Man: No Way Home

Il 13 dicembre 2021 è stato presentato in anteprima mondiale Spider-Man: No Way Home. L’evento ha potuto contare sulla presenza di alcuni degli attori protagonisti, come Tom Holland e Zendaya, lasciandone però, per ovvi motivi, fuori altri, come Andrew Garfield e Tobey Maguire che hanno quindi optato per qualcosa di alternativo. I due attori hanno deciso di intrufolarsi di nascosto in una sala cinematografica pubblica, per poter assistere allo spettacolo nel completo anonimato, ben nascosti in mezzo agli altri spettatori.

Andrew Garfield, intervistato da Entertainment Tonight, in occasione della vittoria del premio Desert Palm Achievement Award, per il film Tick, Tick… Boom!, si è lasciato andare ad alcune confessioni su Spider-Man: No Way Home:

Mi sono intrufolato in un cinema la sera dell’inaugurazione e ho semplicemente guardato il film con il mio cappellino da baseball e la mia mascherina. Ero con Tobey e siamo entrati di nascosto, nessuno sapeva che fossimo lì. È stata una cosa bellissima da condividere insieme, così come è bellissima la fratellanza creata con Tobey, e con Tom, e il fatto che condividiamo un’esperienza davvero unica.

Le dichiarazioni di Andrew Garfield su Spider-Man

Nell’intervista, l’attore ha confessato di essere un grande fan delle pellicole di Spider-Man e di come siano importanti per lui i temi della solitudine e dell’isolamento in esso trattati.

Credo che una delle ragioni per cui Spider-Man è così affascinante per tante persone nel mondo, è la sensazione di isolamento… o forse solitudine è la parola giusta, con cui tutti possiamo rapportarci mentre cerchiamo di capire che cosa siamo capaci di fare e come la nostra ordinarietà può incontrare la nostra straordinarietà, attraverso l’adolescenza, mentre si va verso la vita adulta.

Garfield ha poi sottolineato che sarà sempre legato a Spiderman, perché è un personaggio che ha a cuore l’umanità e la vita, il bene comune e le persone care. L’attore aveva indossato per la prima volta i panni di Spiderman nel 2012, in The Amazing Spider-Man e ha poi ripreso il ruolo nel 2014 in The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro.

Garfield ha poi confessato:

Se ci fosse per me un’opportunità di continuare, per servire il pubblico ed offrire loro i temi con cui Stan Lee ha dato personalità a Spider-man, io sarei disponibile, molto disponibile, ma dovrà essere davvero qualcosa di speciale. Qualcosa di davvero significativo, divertente e gioioso come No Way Home.

Spider-Man sarà sempre parte di me, che io lo interpreti o no.

Chissà se dopo l’incredibile successo di Spider-Man: No Way Home, Garfield avrà la possibilità di ritornare davvero a vestire i panni dell’amato Uomo Ragno nel terzo film di The Amazing Spider-Man. Sicuramente molti fan lo sperano.

