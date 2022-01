Joyoshare VidiKit: screen recorder e video converter per Windows 10/11 e MacOS

Vi presentiamo in questa recensione Joyoshare VidiKit, un programma per l’elaborazione dei video compatibile con Windows 10/11 e MacOS che contiene tutta una serie di funzionalità utilissime e semplice da utilizzare. Tra le funzioni principali abbiamo quelle di video converter, screen recorder, riparazione video e rimozione di watermark

Se state cercando un programma semplice e omnicomprensivo di varie funzionalità per l’elaborazione di video, Joyoshare VidiKit è una delle scelte più interessanti. Infatti Joyoshare VidiKit include in un unico pacchetto un video editor per tagliare, unire, convertire o comprimere file video. Ma potremo anche registrare lo schermo o riparare dei video danneggiati e rimuovere watermark.

Joyoshare VidiKit: interfaccia grafica

Come di routine, diamo uno sguardo all’interfaccia grafica. La parola chiave è semplicità: abbiamo una barra delle funzionalità laterale che permette di selezionare la categoria di funzionalità. A questo punto appaiono nell’area principale della finestra le tile con le funzioni specifiche. Cliccando sulla funzione desiderata, si aprirà una seconda finestra per accedere agevolmente agli strumenti. Tutto poi è abbastanza intuitivo e basta premere i pochi pulsanti presenti per modificare e personalizzare il proprio video. L’interfaccia è scura, cosa che apprezziamo perché più rilassante per la vista.

Joyoshare VidiKit: screen recorder e rimozione watermark

Forse la funzione meglio realizzate è quella di screen recorder. Joyoshare VidiKit espone un semplice, ma completo strumento per catturare lo schermo del vostro PC. Si può selezione direttamente sullo schermo l’area da registrare, trascinando sullo schermo un rettangolo personalizzabile anche specificando le dimensioni. Inoltre possiamo include audio in e out del PC, regolandone il volume e con la possibilità di testare in anticipo i dispositivi. Prima di registrare partirà un countdown e poi potremo interrompere la registrazione utilizzando la tool bar. Premendo sul pulsantino in alto a destra, sarà possibile accedere alle funzionalità avanzate per definire shortcut, programmare la registrano automatica oppure la regolazione del cursore. Una funzionalità semplice ed efficacie per registrare gameplay o tutorial.

Abbiamo anche a disposizione un degli strumenti per riparare i video danneggiati – per esempio con frame mancanti – o per rimuovere e aggiungere i watermark sia a video che alle immagini. Purtroppo la funzionalità di rimozione tende a non ricostruire correttamente lo sfondo dietro al watermark, tuttavia se lo sfondo è abbastanza uniforme e il watermark piccolo il risultato è buono. L’applicazione del watermark invece è molto efficacie. Si può aggiungere un testo e/o una immagini, regolando posizione e trasparenza. Si può applicare ovviamente il watermark a tutte le immagini aperte con un click.

I vantaggi dello screen recorder di Joyoshare VidiKit

Registra lo schermo in 1080p/4K a 60fps senza lag;

Cattura video di qualsiasi lunghezza senza filigrana e limiti di tempo;

Ottenere l’audio dal sistema informatico stesso e dal microfono;

Opzioni per pianificare la registrazione, evidenziare il cursore, mostrare i clic, ecc.

Joyoshare VidiKit: video convert

Questa categoria include 4 funzionalità: conversione video, taglio video, unione video, compressione video. Il convertitore permette di convertire in batch diversi video, basta trascinarli all’interno della finestra e selezionare il formato desiderato tra i vari preset presenti. Si può personalizzare il video per diversi dispositivi o per il web, regolando in modo approssimativo anche la velocità di conversione e la qualità finale.

Per il taglio video, Joyoshare VidiKit offre la possibilità di vedere l’anteprima del contenuto da tagliare. Posizionando il cursore si seleziona il frame da utilizzare per il taglio. Cosa molto interessante si possono tagliare diverse sotto-sequenze e poi esportarle tutte insieme. La funzionalità inversa di unione funziona in modo simile: si trascinano i video da unire per aprirle nel programma. Dopodiché si possono trascinare nella timeline per poterli unire nel modo che riteniamo più opportuno. Anche qui possiamo vedere un’anteprima live del risultato.

La funzione di compressione è utilissima e permette di determinare in percentuale di quanto ridurre la dimensione del video e tutto il resto del lavoro lo farà l’applicazione, senza bisogno di settare complessi parametri. Il risultato riducendo la dimensione del 40% è una perdita molto visibile di qualità e presenta qualche artefatto. Ma ovviamente si tratta di compressione abbastanza spinta.

Altre funzioni

Ma non è finita! Infatti Joyoshare VidiKit offre anche altre funzionalità utili. Infatti integra anche un media player in grado di riprodurre i principali formati di video comunemente diffusi. Abbiamo anche la possibilità di convertire immagini HEIC in jpg o png. Il formato HEIC è un recentissimo formato per rappresentare le immagini che permette di aumentare la qualità delle immagini, senza aumentare la dimensione del file. Inoltre semplifica molto le operazioni di taglio, ridimensionamento e rotazione. Anche se è molto potente, il formato HEIC è ancora poco diffuso e quindi è necessario spesso passare ai più noti jpg o png. Inoltre potremo convertire le LivePhoto degli iPhone in comode GIF da condividere con chiunque.

Conclusioni

Possiamo descrivere Joyoshare VidiKit con una singola parola: immediatezza. Grazie all’interfaccia grafica molto semplice ed intuitiva e possibile trovare tutto quello di cui si ha bisogno in pochi click. Inoltre l’implementazione delle varie funzionalità permette di utilizzarle quasi senza esperienza. A volte ci sono alcuni artefatti dopo l’elaborazione, ma nella maggior parte dei casi il programma funziona bene. Si può provare Joyoshare VidiKit gratis e poi decidere se acquistarlo. Sono previsti piani mensili e annuali di abbonamento a partire da 19,95 dollari oppure una unica licenza valida per sempre dal costo di 55,95 dollari. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!