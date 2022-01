Armored Core: svelato il possibile nuovo gioco di FromSoftware

Sul forum di ResetEra si apprende da un utente come, attraverso un sondaggio rivolto ai giocatori da parte di FromSoftware, lo studio si trovi al lavoro su un nuovo gioco dell’amata saga mecha di Armored Core

Quando si sente il Hidetaka Miyazaki, accompagnato da quello di FromSoftware, viene da pensare in modo più che naturale agli RPG più apprezzati in questi anni. Eppure, la carriera di game director di Miyazaki è in realtà iniziata con un franchise alquanto distante dai giochi di ruolo, debuttando attraverso la serie di Armored Core. Questi titoli si espandono tra le varie piattaforme PlayStation e la Xbox 360, con ben quindici giochi complessivi e suddivisi in una mainline principale, degli spin-off per console e per mobile. L’ultimo capitolo rilasciato è datato al 2013, e ancora numerosi fan aspettano con ansia un proseguimento della serie, anche se FromSoftware è stata più indaffarata nella produzione di diversi successi come Sekiro e Elden Ring. Tuttavia un ritorno di Armored Core potrebbe essere vicino: un utente di ResetEra avrebbe infatti partecipato ad un sondaggio nel quale si scoprono diversi dettagli sul possibile nuovo gioco di Armored Core.

Cosa ci sarà nel nuovo gioco di Armored Core

L’utente Red Liquorice accenna ad alcuni aspetti chiave del nuovo gioco appartenente alla saga di Armored Core, dettagliati all’interno del sondaggio. A quanto pare, sarebbero stati forniti non solo una descrizione generale della trama titolo, ma anche otto screenshot e due video gameplay di 30 secondi. Nel primo video è visibile il combattimento contro un boss, mentre nel secondo un gameplay all’interno del mondo di gioco, in una zona nevosa. L’utente dice di non poter divulgare gli screenshot, poiché contrassegnati anche da un ID d’identificazione, ma descrive comunque alcune possibili caratteristiche del titolo: si tratta di un mondo sci-fi creato da Hidetaka Miyazaki all’interno di uno shooter in terza persona con mecha e sparatorie, che consente al giocatore di muoversi all’interno di una vasta mappa rappresentante un ambiente fantascientifico unico e un’azione mecha dinamica.

Parlando della boss fight, l’utente la ritiene molto simile allo stile dei souls. Nella scena di battaglia verrebbe mostrato un giocatore mentre manovra un mecha bianco, che andrebbe poi a scontrarsi contro uno rosso brandendo una spada generata da un laser o un qualche tipo di energia. In aggiunta, il giocatore sembrebbe star seguendo un paio di altri giocatori più lontani, camminando in mezzo alla neve. Altro aspetto simile ai souls pare trovarsi nell’architettura delle strutture, anche se i castelli sono sostituiti da costruzioni in rovina, fatte in metallo o pietra. La descrizione parlerebbe di una sostanza misteriosa, la “Melange”, che avrebbe portato l’umanità verso il progresso tecnologico, e che in passato avrebbe anche causato un disastro cosmico nel pianeta Bashtar.

