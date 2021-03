Squid: una delle migliori App per le news

Squid è un’applicazione per Smartphone Android o IOS che si prefigge lo scopo di aggiornarvi costantemente sulle notizie di vostro interesse

Mai come il periodo attuale che stiamo vivendo, circondati da fake news, notizie contradditorie e chi più ne ha più ne metta, restare aggiornati attraverso fonti attendibili è diventato un vero e proprio calvario. Proprio per questo motivo, vogliamo parlarvi oggi di quella che probabilmente è una delle migliori applicazioni per smartphone in grado di soddisfare in modo semplice e veloce la vostra sete di notizie tramite testate affidabili: Squid.

Chi vi scrive la utilizza da alcuni anni e non c’è giorno che non la apra (l’App) almeno una volta per scorrere le ultime novità nel campo della tecnologia o della salute. Vi anticipo che è un software disponibile gratuitamente sia nel Play Store di Google per tutti gli smartphone Android che su l’App Store dei dispositivi a marchio Apple. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le sue caratteristiche e funzioni.

Squid: funzioni

Al primo avvio dell’applicazione verrà richiesto di selezionare la vostra nazione di appartenenza ed i vostri argomenti di maggior interesse all’interno di un vastissimo elenco, che comprende musica, sport, cinema, videogiochi, salute, tecnologia, umorismo, teatro, gastronomia, politica e molti altri ancora. Successivamente sarete portati nella Home contenente le notizie del giorno più rilevanti, secondo l’algoritmo del programma, e che toccano le diverse tematiche selezionate in precedenza. Di fianco l’icona della Home, nella parte superiore dell’interfaccia, trovano posto le sezioni delle varie materie, utili per poter esplorare unicamente le news appartenenti ad un certo argomento. Pigiando su una notizia verrete immediatamente reindirizzati verso la fonte della news, vale a dire sul sito che ne parla. Comodo e veloce.

Ma non si limita solo a questo, perchè se siete stufi di essere braccati dai continui banner pubblicitari dei siti web, toccando l’icona a forma di libro posizionato sempre sul margine superiore della videata, l’app vi ricaricherà la pagina web in un formato privo di distrazioni, ovvero senza immagini di alcun tipo o invadenti messaggi di spot promozionali. Esiste inoltre la possibilità di salvare ogni notizia nella raccolta “segnalibro“, di modo che in qualsiasi momento (a patto che abbiate sempre la connessione ad internet) potrete rileggere le notizie per voi più importanti anche a distanza di mesi o anni.

Strumenti utili

C’è persino la possibilità di sottolineare gli articoli con diversi colori oltre che di aggiungere parole e posizionarle in qualsiasi punto dello “spezzone” di articolo che in quel momento state visualizzando. Per fare ciò, basta cliccare sulla piccola icona di calamaro posizionata in basso alla news che si sta visionando. Fatto ciò, avrete la possibilità di poter condividere la notizia sui canali social o di inviarla ad un vostro contatto presente all’interno di qualunque app di messaggistica istantanea (ad esempio WhatsApp o Telegram) con pochi semplici step. C’è infine la possibilità di disegnare, tappando l’icona della matita, e creare piccole opere artistiche di fianco a qualsiasi articolo o anche solo per cerchiare e mettere in risalto determinati punti salienti dello stesso.

Squid: conclusioni

Arrivando alla fine di questa disamina è evidente come un’applicazione così semplice sia di un’utilità mastodontica, viste e considerate le sue numerose opzioni per poter diffonderere/condividere nuove conoscenze in diversi settori attraverso pochissimi passaggi. La compagnia di Stoccolma Njuice AB ha realizzato un’App con la A maiuscola che nessun possessore di smartphone dovrebbe far mancare all’interno del proprio catalogo software, a maggior ragione se si considera che è totalmente gratuita.

Cosa ne pensate di Squid? Lo inizierete a scaricare ed utilizzare anche voi? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti.